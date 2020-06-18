"اللعبة" أفضل مسلسل كوميدي في رمضان 2020 في استفتاء "الفجر الفني"

الخميس 18/يونيو/2020 - 12:04 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
قررت إدارة تحرير بوابة "الفجرالفني"، غلق أبواب التصويت والمشاركة في أضخم وأكبر استفتاء جماهيري لأفضل أعمال رمضان 2020، وذلك بإعلان النتائج النهائية يوم 17 يونيو من الشهر الجاري، عقب منافسة قوية استمرت طوال شهر كامل منذ إطلاق التصويت رسميا على الموقع في 17 مايو الماضي، لاختيار أفضل الأعمال على مدار شهر رمضان المبارك.


تصدر مسلسل "اللعبة" استفتاء "الفجر الفني"، كأفضل مسلسل كوميدى في رمضان 2020، اليوم الموافق الأربعاء 17 يونيو.


وجاء مسلسل اللعبة في المركز الأول، حيث حصد 27497 صوتًا، ما يعادل 22,14%، يليه مسلسل "بـ100 وش"، وبهذا يكون مسلسل اللعبة، أفضل مسلسل كوميدي لرمضان 2020.


مسلسل "اللعبة":

مقتبس من عمل أجنبي، وتدور قصة المسلسل حول شخصين هما "وسيم"، والآخر "شوما"، وتربطهما علاقة صداقة قوية حتى يكتشفا لعبة إلكترونية ويقوم شخص مجهول بطلب منهما بعض المهام ليفعلاها على أرض الواقع، التي تزيد صعوباتها مع توالي الأحداث، وتجعل علاقتهما تتحول من صداقة قوية إلى منافسة شرسة، فى ظل رغبة كل منهما في الفوز.

يشارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال، وهو من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني.

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