عاجل| بعد تدخل السيسي.. عودة المصريين المحتجزين في ليبيا بعد قليل إلى أرض الوطن

الخميس 18/يونيو/2020 - 12:07 ص
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
أمنية فوزي
أعلنت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، وصول المصريين المحتجزين في ليبيا إلى أرض الوطن، بعد قليل.

وكشفت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، عن اتصالات مصرية ليبية تسهم في عودة المصريين المحتجزين في ليبيا، وتأمين وصولهم إلى البلاد.

وكان كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، أجهزة الدولة بإنهاء أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا.

في وقت سابق، علّقت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، على مقطع الفيديو الذي وثق تعذيب عاملين مصريين على يد ميليشيات في ليبيا، بالقول إن الواقعة "مش هتعدي على خير"، أي أنها لن تمضي دون محاسبة، مشددة على أن مصر "لا تسكت إزاء أي اعتداء على المواطنين بالخارج".

وكان قد انتشر مقطع فيديو التقط حديثا، يظهر اعتقال العشرات من العمال المصريين وإهانتهم في ترهونة، على يد الميليشيات الموالية لحكومة طرابلس بعد دخولها إلى المدينة الليبية.

وخلال اجتماع للجنة الشؤون العربية في مجلس النواب المصري، تقدم النائب مهدي العمدة بطلب إحاطة بشأن مصير العمال المصريين في ليبيا، بعد تداول الفيديو.

وردت وزيرة الهجرة بالقول: "أكيد الفيديو مش هيعدي على خير، والدولة المصرية لا تسمح بالاعتداء على المصريين في الخارج"، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

وتابعت: "إن الدولة المصرية لا تصمت إزاء أي اعتداء على المصريين في الخارج، وإنما تتخذ موقفا عمليا وترد وتحمي المصريين.. لا أتحدث بمنطق الشعارات، لأن الدولة تترجم كلامها لأفعال".

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