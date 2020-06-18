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تصدر الفنان خالد أنور، على نسبة تصويت مرتفعة في استفتاء "الفجر الفني" ، كأفضل ممثل دور ثاني عن شخصيته في مسلسل "خيانة عهد"، ليوم الأربعاء 17 يونيو.



وجاء خالد أنور في المركز الثاني، بـ 72628 صوت، مايعادل 34,22%، يليه محمد جمعة، وبهذا يكون خالد أنور أفضل ممثل دور ثان في استفتاء "الفجر الفني" .





مسلسل "خيانة عهد"، حقق نجاحًا كبيرا وقت عرضه في ماراثون رمضان الماضي، وخاصة بعد تغير محور الأحداث وعرض الحلقة الـ رابعة عشر من أحادث المسلسل من الصراع على المال بين الأخوات إلى بدأ "عهد" في خطتها الانقامية من أشقائها بسبب تورطهم في قتل نجلها "هشام".





والمسلسل من بطولة يسرا، خالد سرحان، خالد أنور، حلا شيحة، عبير صبري، جومانا مراد، تيام قمر، هنادى مهنا، بيومي فؤاد، ومن اخراج سامح عبدالعزيز.