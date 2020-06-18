إنجى علاء أفضل ستايلست في استفتاء"الفجر الفني" عن مسلسل "النهاية"

الخميس 18/يونيو/2020 - 12:02 ص
إنجي علاء
إنجي علاء
ولاء عبد الناصر
قررت إدارة تحرير بوابة "الفجر الفني"، غلق أبواب التصويت والمشاركة في أضخم وأكبر استفتاء جماهيري لأفضل أعمال رمضان 2020، وذلك بإعلان النتائج النهائية يوم 17 يونيو من الشهر الجاري عقب منافسة قوية استمرت طوال شهر كامل، منذ إطلاق التصويت رسميا على الموقع في 17 مايو الماضي لاختيار أفضل الأعمال على مدار شهر رمضان المبارك.

وتصدرت الكاتبة إنجي علاء، استفتاء "الفجر الفني"، كأفضل ستايلست عن مسلسل "النهاية"، الذي تم عرضه في دراما رمضان 2020، اليوم الموافق الأربعاء 17 يونيو، حيث حصدت 11860005صوت، يليها إيناس شاهين عن مسلسل "100 وش"، وبهذا تكون إنجى علاء أفضل ستايلست في استفتاء الفجر.


قصة مسلسل النهاية:


تدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

أبطال مسلسل النهاية

شارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.

أخبار تهمك

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ يوم

الزمالك يخطف صفقة قوية من الترجي التونسي

منذ ساعة

عاجل| الصحة: تسجيل 1363إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و84 وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

مصادر أمنية توضح حقيقة انفجار مدينة 6 أكتوبر

منذ حوالي 6 ساعات

"رعاية وتنفس".. وزيرة الصحة تزف خبرًا سارًا لأهالي محافظة الجيزة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وصول المصريين المحتجزين في ليبيا إلى أرض الوطن

منذ أقل من ساعة

صراع شرس بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد على صفقة كبرى

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. علاوة جديدة من السيسي في هذا الموعد

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أندية الدوري توافق على منح الأهلي لقب الدوري فى حال الإلغاء

منذ حوالي 8 ساعات

نيابة الإسكندرية تحقق مع الإعلامي عبد الناصر زيدان في إهانة الداخلية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول تعليق لشقيقة أحمد زكي على خبر تقديم محمد رمضان مسلسلا عن قصة الراحل

منذ يوم

عاجل.. تعليق جديد من وزير الري بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

ميسي على بعد حطوة من تحطيم رقم تاريخي

منذ نصف ساعة

لاعب مفاجئ.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 10 ساعة

تصريح ناري من مرتضي منصور بشأن قرار عودة الدوري

منذ أقل من ساعة

وسط بعض المفاجآت.. زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة فالنسيا

منذ ساعة و 23 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:56 م

مصادر أمنية توضح حقيقة انفجار مدينة 6 أكتوبر

عاجل.. تعليق جديد من وزير الري بشأن مفاوضات سد النهضة

11:31 م

"رعاية وتنفس".. وزيرة الصحة تزف خبرًا سارًا لأهالي محافظة الجيزة

09:27 م

عاجل.. أندية الدوري توافق على منح الأهلي لقب الدوري فى حال الإلغاء

05:43 م

عاجل| الصحة: تسجيل 1363إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و84 وفاة

09:20 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟