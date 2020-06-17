وسط بعض المفاجآت.. زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة فالنسيا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:59 م
ريال مدريد
ريال مدريد
علي نبوي
أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه لمواجهة فالنسيا مساء غد الخميس في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

ويسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز في المباراة من أجل مواصلة الضغط على برشلونة متصدر الترتيب بعد فوزه أمس على ليجانيس بهدفين دون رد.

وضمت قائمة ريال مدريد كلا من :- 

حراسة المرمى : كورتوا – أريولا – ألتيوب 

خط الدفاع : كارفخال – ميليتاو – راموسي – فاران – مارسيلو – ميندي – خافي فيرنانديز

خط الوسط : توني كروس – مودريتش – كاسيميرو – فالفيردي – خاميس رودريجيز – إيسكو 

خط الهجوم : إيدين هازارد – كريم بنزيمة – جاريث بيل – أسينسيو – إبراهيم دياز – فينيسيوس جونيور – رودريجو.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قائمة ريال مدريد فالنسيا زيدان ريال مدريد

أخبار تهمك

عاجل.. أندية الدوري توافق على منح الأهلي لقب الدوري فى حال الإلغاء

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وصول المصريين المحتجزين في ليبيا إلى أرض الوطن

منذ أقل من ساعة

عاجل| الصحة: تسجيل 1363إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و84 وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

لاعب مفاجئ.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 10 ساعة

صراع شرس بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد على صفقة كبرى

منذ ساعة و 9 دقيقة

وسط بعض المفاجآت.. زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة فالنسيا

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. علاوة جديدة من السيسي في هذا الموعد

منذ حوالي 10 ساعات

نيابة الإسكندرية تحقق مع الإعلامي عبد الناصر زيدان في إهانة الداخلية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ يوم

"رعاية وتنفس".. وزيرة الصحة تزف خبرًا سارًا لأهالي محافظة الجيزة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعليق جديد من وزير الري بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تعليق لشقيقة أحمد زكي على خبر تقديم محمد رمضان مسلسلا عن قصة الراحل

منذ يوم

الزمالك يخطف صفقة قوية من الترجي التونسي

منذ ساعة

تصريح ناري من مرتضي منصور بشأن قرار عودة الدوري

منذ أقل من ساعة

مصادر أمنية توضح حقيقة انفجار مدينة 6 أكتوبر

منذ حوالي 6 ساعات

ميسي على بعد حطوة من تحطيم رقم تاريخي

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

مفاجآت بالجملة.. زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة جالطة سراي

مفاجآت في قائمة ريال مدريد أمام ليجانيس

عاجل - مفاجآت كبرى في قائمة ريال مدريد ضد برشلونة.. زيدان يستبعد 8 نجوم

زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيك بيلباو غدًا

مفاجأت في قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني

زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة يونيونيستاس في كأس ملك إسبانيا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:56 م

مصادر أمنية توضح حقيقة انفجار مدينة 6 أكتوبر

عاجل.. تعليق جديد من وزير الري بشأن مفاوضات سد النهضة

11:31 م

"رعاية وتنفس".. وزيرة الصحة تزف خبرًا سارًا لأهالي محافظة الجيزة

09:27 م

عاجل.. أندية الدوري توافق على منح الأهلي لقب الدوري فى حال الإلغاء

05:43 م

عاجل| الصحة: تسجيل 1363إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و84 وفاة

09:20 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟