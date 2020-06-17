وسط بعض المفاجآت.. زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة فالنسيا

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه لمواجهة فالنسيا مساء غد الخميس في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".





ويسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز في المباراة من أجل مواصلة الضغط على برشلونة متصدر الترتيب بعد فوزه أمس على ليجانيس بهدفين دون رد.





وضمت قائمة ريال مدريد كلا من :-





حراسة المرمى : كورتوا – أريولا – ألتيوب





خط الدفاع : كارفخال – ميليتاو – راموسي – فاران – مارسيلو – ميندي – خافي فيرنانديز





خط الوسط : توني كروس – مودريتش – كاسيميرو – فالفيردي – خاميس رودريجيز – إيسكو



