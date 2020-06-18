بهذه الصورة.. دينا الشربيني تخطف قلوب محبيها

الخميس 18/يونيو/2020 - 12:01 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
نشرت الإعلامية رضوي الشربيني منذ قليل بوستر اصورة مرسومة لها من قبل أحد المصممين وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" .

وعلقت رضوي علي الصورة قائلة : رسم مذهل ، وتفاعل الكثير مع الصورة وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: ايه القمر ده بس، بحبك جدا.

وفي سياق أخر يشيد بعض من الناس حبا بالإعلامية رضوى الشربيني وتمثل للبعض نموذج "للمرأة المتحررة القوية"، وينتقدها البعض الأخر وتمثل لهم " العدوة".

وتعرضت "الشربيني" لمهاجمة تليفونية من إحدى المتابعات تدعى "رنا " قائلة لها: "نوعية البرامج بتاعتكم دي مش بتفيدنا قد مابتضرنا"، وردت الفنانة رضوى الشربيني عليهم قائلة: "إن برنامجها يحمل الرد على بعض الحالات من التجارب الفاشلة، ويجب الا يتخذ على انه معاداة للرجال".

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