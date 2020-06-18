أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس 18-6-2020

الخميس 18/يونيو/2020 - 12:05 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
لليوم الرابع على التوالي تحافظ أسعار الدولار على استقرارها في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء،  أمام الجنيه المصري بعد أن استأنفت التراجع أمس الأحد، ليفقدر سعر الدولار  ما بين قرش واحد إلى ثلاثة قروش.


وبلغ متوسط سعر صرف الدولار في البنك الأهلي 16.11 جنيه للشراء، و16.21 جنيه للبيع ونفس السعر سجله  سعر الدولار في بنكي : مصر و"الأهلى اليوناني".


كما سجل سعر الدولار 16.13 جنيه للشراء، و 16.23جنيه للبيع في 8 بنوك هي : العربي الأفريقي، والتجاري الدولي، والمصرف المتحد و"الأهلى الكويتي " و"مصر إيران " و"المصري الخليجي " وعودة، في حين استقر سعر الدولار عند مستوى 16.14 جنيه للشراء، و16.24 جنيه للبيع في بنك "كريدي اجريكول" .

 


وقالت وكالة بلومبيرج الأمريكية، إن الجنيه المصري نجح في تحقيق أداء أمام الدولار يفوق جميع عملات الأسواق الناشئة منذ بداية العام الجاري، مكتفياً بتراجع هامشي لم يتجاوز نسبته 0.89 في المائة رغم تداعيات فيروس كورونا.

 

 

 

 

وأظهرت إحصاءات بلومبيرج، أن الجنيه يعد الأقوى أداء أمام الدولار في 2020، مسجلاً متوسط سعر 16.18 جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع الثاني من يونيو الجاري، مقابل متوسط سعر بلغ 16.05 جنيه في نهاية العام الماضي 2019 بانخفاض قدره 13 قرشاً فقط.

 

 

 

وأشارت إحصاءات بلومبيرج إلى أن عملات الأسواق الناشئة الأخرى مثل الروبل الروسي والليرة التركية والراند الجنوب الأفريقي والريال البرازيلي هبطت بنسب تراوحت بين 9 و18 في المائة منذ بداية العام الجاري 2020.

 

وأوضحت أن الريال البرازيلي هوى بنسبة 17.76 في المائة خلال عام 2020 مقارنة بالدولار، فيما هبط الراند الجنوب أفريقي بنسبة 15.3 في المائة والبيزو الأرجنتيني بنسبة 13.44 في المائة وعملة المكسيك- البيزو بنسبة 13.36 في المائة.

 

 

 

 

وهبطت الليرة التركية أمام الدولار منذ بداية 2020 بنسبة 12.2 في المائة و10.86 في المائة في عملة أوكرانيا- الهرفينيا و9.6 في المائة نسبة الهبوط في الروبل الروسي أمام العملة الأمريكية، فيما كان التراجع أقل وطأة لعملات اليوان الصيني بنسبة 1.4 في المائة.

 

 

 

 

 

وأرجع متعاملون في سوق الصرف قوة الجنيه والتراجع المحدود الذي سجله أمام الدولار منذ بداية العام الجاري مقارنة بعملات الأسواق الناشئة الأخرى رغم تداعيات كورونا على اقتصادات العالم ومنها الاقتصاد المصري إلى الأسس القوية التي يقف عليها الاقتصاد المصري ونجاح البنك المركزي المصري في تكوين احتياطي نقدي ضخم تجاوز 45 مليار دولار قبل بدء أزمة كورونا.

 

 

 

وقال رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية، إن برنامج الإصلاح الذي طبقته مصر عزز من تنوع مواردها من النقد الأجنبي من القطاعات الاقتصادية المختلفة، مشيراً إلى أن نجاح البنك المركزي في تكوين احتياطي نقدي قوي ووجود مراكز مالية جيدة لدى البنوك عوض أي تراجع في الإيرادات خلال الأشهر الأخيرة.

 

وأضاف هيثم عادل الخبير الاقتصادي، أن نجاح برنامج الإصلاح والاتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2016، ساهم في زيادة الثقة في الاقتصاد المصري من قبل المؤسسات والصناديق الدولية، مشيراً إلى أن مصر نجحت في الحصول على تدفقات نقدية بقيمة 13 مليار دولار من الاتفاق الجديد مع صندوق النقد وطرح السندات الدولية ما دعم من قوة الجنيه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عملات الأسواق الناشئة سعر صرف الدولار سعر الدولار اسعار الدولار في البنوك أسعار الدولار

أخبار تهمك

تصريح ناري من مرتضي منصور بشأن قرار عودة الدوري

منذ أقل من ساعة

عاجل| الصحة: تسجيل 1363إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و84 وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

لاعب مفاجئ.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. وصول المصريين المحتجزين في ليبيا إلى أرض الوطن

منذ أقل من ساعة

وسط بعض المفاجآت.. زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة فالنسيا

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. تعليق جديد من وزير الري بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

ميسي على بعد حطوة من تحطيم رقم تاريخي

منذ نصف ساعة

نيابة الإسكندرية تحقق مع الإعلامي عبد الناصر زيدان في إهانة الداخلية

منذ حوالي 13 ساعة

"رعاية وتنفس".. وزيرة الصحة تزف خبرًا سارًا لأهالي محافظة الجيزة

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يخطف صفقة قوية من الترجي التونسي

منذ ساعة

عاجل.. علاوة جديدة من السيسي في هذا الموعد

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أول تعليق لشقيقة أحمد زكي على خبر تقديم محمد رمضان مسلسلا عن قصة الراحل

منذ يوم

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ يوم

مصادر أمنية توضح حقيقة انفجار مدينة 6 أكتوبر

منذ حوالي 6 ساعات

صراع شرس بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد على صفقة كبرى

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. أندية الدوري توافق على منح الأهلي لقب الدوري فى حال الإلغاء

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

تقرير دولي: الجنيه المصري الأقوى أمام الدولار بين عملات الأسواق الناشئة

أسعار الدولار اليوم الجمعة 12-6-2020.. والجنيه المصري يثبت قوته في أسبوع التقلبات

سعر الدولار اليوم السبت 13-6-2020 في البنوك مقابل الجنيه المصري

أسعار الدولار تستأنف التراجع في أول تعاملات الأسبوع اليوم الأحد 14-6-2020

أسعار الدولار في البنوك اليوم الإثنين 15-6-2020

سعر الدولار اليوم الاثنين 15-6-2020 مقابل الجنيه المصري في البنوك

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:56 م

مصادر أمنية توضح حقيقة انفجار مدينة 6 أكتوبر

عاجل.. تعليق جديد من وزير الري بشأن مفاوضات سد النهضة

11:31 م

"رعاية وتنفس".. وزيرة الصحة تزف خبرًا سارًا لأهالي محافظة الجيزة

09:27 م

عاجل.. أندية الدوري توافق على منح الأهلي لقب الدوري فى حال الإلغاء

05:43 م

عاجل| الصحة: تسجيل 1363إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و84 وفاة

09:20 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟