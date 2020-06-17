نيكولا معوض يستعيد ذكريات مسلسل "بلا دليل"

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:59 م
نيكولا معوض
نيكولا معوض
مصطفى فكيه
استعاد الفنان نيكولا معوض، ‏ذكريات تصوير مسلسل "بلا دليل"، حيث قم بنشر عددا من مقاطع الفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلق "معوض" على مقاطع الفيديو قائلا: "شفت الفيديوهات دول بالصدفة من كواليس مسلسل بلا دَليل، تَيْمور، واحد من أكتر الأدوار اللي استمتعت بيها.. فاكِر أن ساعتها، ناس كتير كانت بتقولّي إني مش لازم أعمل كده بنفسي".

وأضاف: "فاكر إن المخرجة الأستاذة منال الصيفي سألتني أكتر من مرّة "انت متأكِّد إنَّك فِعلًا عايز تعمل كده؟".. بصراحة ما اتردّدتِش ولا 1% لأن بالنسبة لي إنّك تروح لأقصى الحدود وإنّك تختبر تجارب جديدة هيّ من أمتع الحاجات في إنّك ممثِّل".

مسلسل "بلا دليل" بطولة درة وخالد سليم وحازم سمير واسلام جمال وجمال عبد الناصر وعمر الشناوي وأحمد كرارة وأنعام الجريتلي ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة، وتدور أحداثه فى اطار من الغموض والتشويق، من خلال جريمة قتل تقلب الأحداث وخلال الحلقات يتم البحث عن مرتكبها.
نيكولا معوض يستعيد ذكريات مسلسل "بلا دليل"
نيكولا معوض يستعيد ذكريات مسلسل "بلا دليل"
نيكولا معوض يستعيد ذكريات مسلسل "بلا دليل"
نيكولا معوض يستعيد ذكريات مسلسل "بلا دليل"
نيكولا معوض يستعيد ذكريات مسلسل "بلا دليل"
نيكولا معوض يستعيد ذكريات مسلسل "بلا دليل"

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نيكولا معوض مسلسل بلا دليل بلا دليل الفنان نيكولا معوض

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