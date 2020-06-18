أسعار الذهب اليوم الخميس 18-6-2020.. والمعدن الأصفر يعود للتذبذب

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلى بعد انخفاضها أمس بقيمة 3 جنيهات للعيار حيث سجل سعر جرام 21 نحو 774 مقارنة بسعر 777 خلال بداية التعاملات الصباحية، يأتي ذلك بالتزامن مع استقرار السعر العالمى خلال تعاملات اليوم مع ارتفاع حالات المصابة لفيروس كورونا مع التشكك حول الوصول للقاح لمعالجة الجائحة، لتواصل أسعار الذهب الصعود، مع توجه المستثمرين للأصول الأمنة مع تزايد المخاوف من الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد بعد إعادة فتح الأنشطة بمنطقة اليورو وتخفيف الإجراءات فى الولايات المتحدة .

سعر الذهب الأن في مصر

عيار ١٨ : 663.40

عيار ٢١ : 774

عيار ٢٤ : 884.55

الجنيه الذهب : 6192

أسعار الذهب عالميًا:

هبطت أسعار الذهب بشكل طفيف بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، مع صعود سعر الدولار وتزايد الأمال عن إيجاد لقاح لفيروس كورونا المستجد.





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وتأرجح المعدن الأصفر بين الصعود والهبوط خلال الجلسة لكنه أغلق على انخفاض مع مكاسب الدولار والأسهم الأمريكية.





وتأثر المعدن النفيس سلباً بعدما أفادت تقارير بالأمس أن علاج متاح على نطاق واسع يمكن أن يساعد مرضى الفيروس المصابين يعرف بـ"ديكساميثازون"، حيث قلل العلاج من وفيات الوباء المرضى في المستشفيات بنسبة تصل إلى الثلث.









ومن جهة أخرى، أبلغ مسؤولون في بكين عن زيادة جديدة في حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" لليوم السادس على التوالي، مع تسجيل مستويات قياسية في ستة ولايات أمريكية بالوباء الذي اصاب 8.2 مليون شخص على الصعيد العالمي.









وجاءت خسائر الذهب بالتزامن مع التوترات الجيوسياسية بين الهند والصين وأخرى بين كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية، وعلى الرغم من إجراءات التحفيز النقدي من جانب البنوك المركزية العالمية.





وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس بنحو 0.05 بالمائة ليهبط إلى مستوى 1735.60 دولار للأوقية.









وبحلول الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر مسجلاً 1727.36 دولار للأوقية.





وفي نفس الوقت، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة عند 97.097.



