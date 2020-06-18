أسعار الذهب اليوم الخميس 18-6-2020.. والمعدن الأصفر يعود للتذبذب

الخميس 18/يونيو/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
استقرت أسعار الذهب في السوق المحلى بعد انخفاضها أمس بقيمة 3 جنيهات للعيار حيث سجل سعر جرام 21 نحو 774 مقارنة بسعر 777 خلال بداية التعاملات الصباحية، يأتي ذلك بالتزامن مع استقرار السعر العالمى خلال تعاملات اليوم مع ارتفاع حالات المصابة لفيروس كورونا مع التشكك حول الوصول للقاح لمعالجة الجائحة، لتواصل أسعار الذهب الصعود، مع توجه المستثمرين للأصول الأمنة مع تزايد المخاوف من الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد بعد إعادة فتح الأنشطة بمنطقة اليورو وتخفيف الإجراءات فى الولايات المتحدة .


سعر الذهب الأن في مصر 


عيار ١٨ : 663.40
عيار ٢١ : 774
عيار ٢٤ : 884.55
الجنيه الذهب : 6192


أسعار الذهب عالميًا:


هبطت أسعار الذهب بشكل طفيف بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، مع صعود سعر الدولار وتزايد الأمال عن إيجاد لقاح لفيروس كورونا المستجد.

Advertisements

وتأرجح المعدن الأصفر بين الصعود والهبوط خلال الجلسة لكنه أغلق على انخفاض مع مكاسب الدولار والأسهم الأمريكية.

وتأثر المعدن النفيس سلباً بعدما أفادت تقارير بالأمس أن علاج متاح على نطاق واسع يمكن أن يساعد مرضى الفيروس المصابين يعرف بـ"ديكساميثازون"، حيث قلل العلاج من وفيات الوباء المرضى في المستشفيات بنسبة تصل إلى الثلث.

 

ومن جهة أخرى، أبلغ مسؤولون في بكين عن زيادة جديدة في حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" لليوم السادس على التوالي، مع تسجيل مستويات قياسية في ستة ولايات أمريكية بالوباء الذي اصاب 8.2 مليون شخص على الصعيد العالمي.

 

وجاءت خسائر الذهب بالتزامن مع التوترات الجيوسياسية بين الهند والصين وأخرى بين كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية، وعلى الرغم من إجراءات التحفيز النقدي من جانب البنوك المركزية العالمية.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس  بنحو 0.05 بالمائة  ليهبط إلى مستوى 1735.60 دولار للأوقية.

 

وبحلول الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر مسجلاً 1727.36 دولار للأوقية.

وفي نفس الوقت، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة عند 97.097.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر جرام الذهب فى مصر سعر الذهب فى مصر ديكساميثازون الدهب فى مصر اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى مصر اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى مصر اسعار الذهب اليوم

أخبار تهمك

عاجل| الصحة: تسجيل 1363إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و84 وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

وسط بعض المفاجآت.. زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة فالنسيا

منذ ساعة و 24 دقيقة

تصريح ناري من مرتضي منصور بشأن قرار عودة الدوري

منذ ساعة

عاجل.. علاوة جديدة من السيسي في هذا الموعد

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يخطف صفقة قوية من الترجي التونسي

منذ ساعة و 6 دقيقة

صراع شرس بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد على صفقة كبرى

منذ ساعة و 10 دقيقة

ميسي على بعد حطوة من تحطيم رقم تاريخي

منذ 33 دقيقة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ يوم

مصادر أمنية توضح حقيقة انفجار مدينة 6 أكتوبر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وصول المصريين المحتجزين في ليبيا إلى أرض الوطن

منذ أقل من ساعة

نيابة الإسكندرية تحقق مع الإعلامي عبد الناصر زيدان في إهانة الداخلية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تعليق جديد من وزير الري بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

"رعاية وتنفس".. وزيرة الصحة تزف خبرًا سارًا لأهالي محافظة الجيزة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أندية الدوري توافق على منح الأهلي لقب الدوري فى حال الإلغاء

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول تعليق لشقيقة أحمد زكي على خبر تقديم محمد رمضان مسلسلا عن قصة الراحل

منذ يوم

لاعب مفاجئ.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب المحلي خلال تعاملات ثاني أيام عيد الفطر المبارك

اسعار الذهب اليوم الخميس 12/9/2019.. والمعدن الأصفر يواصل التعافي من سلسلة التراجعات

اسعار الذهب اليوم الأربعاء 23/10/2019.. وتحركات طفيفة فى سعر المعدن الأصفر

سعر الذهب اليوم في مصر الاربعاء 27 نوفمبر 2019.. أداء متباين للمعدن الأصفر في السوق المحلى

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-2-2020.. توقعات بانخفاض جديد

استقرار نسبي لأسعار الذهب اليوم الخميس 4-6-2020 في ظل ارتفاع عالمي

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:56 م

مصادر أمنية توضح حقيقة انفجار مدينة 6 أكتوبر

عاجل.. تعليق جديد من وزير الري بشأن مفاوضات سد النهضة

11:31 م

"رعاية وتنفس".. وزيرة الصحة تزف خبرًا سارًا لأهالي محافظة الجيزة

09:27 م

عاجل.. أندية الدوري توافق على منح الأهلي لقب الدوري فى حال الإلغاء

05:43 م

عاجل| الصحة: تسجيل 1363إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و84 وفاة

09:20 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟