في ذكرى ميلاده.. بداية اهتمام يوسف السباعي بالأدب

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:45 م
يوسف السباعي
يوسف السباعي
ريهام كمال
تحل اليوم ذكرى ميلاد الأديب يوسف السباعي، وزير الثقافة المصري في الفترة من 1973 حتى 1978، الذي تم اغتياله في قبرص.

بدأ اهتمام يوسف السباعي، بالأدب فى مدرسة شبرا الثانوية كان يجيد الرسم وبدأ يعد مجلة يكتبها ويرسمها وتحولت المجلة إلى مجلة للمدرسة بعد أن أعجبت إدارة المدرسة بمجلته.

أصبحت تصدر باسم "مجلة مدرسة شبرا الثانوية"، ونشر بها أول قصة يكتبها بعنوان "فوق الأنواء" عام 1934م، وكان عمره 17 عامًا ولإعجابه بها أعاد نشرها فيما بعد فى مجموعته القصصية "أطياف" 1946م.

أصبح من أشهر الأدباء المصريين والعرب له الكثير من الأعمال البارزة والخالدة والتي تم تحويلها لأعمال سينمائية وتلفزيونية وحققت نجاح كبير.

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