فرحة منقوصة لبايرن ميونخ بعد التتويج بالدوري بسبب خرق التعليمات

قرر مكتب الإدعاء العام في ميونخ، عدم المضي قدماً في قضية ضد لاعبي فريق بايرن ميونخ الألماني، رغم تلقي عدة شكاوى تفيد بأن عشرة لاعبين على الأقل من الفريق لم يلتزموا خلال التدريبات بقواعد التباعد الاجتماعي المتبعة، للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.







وقال رئيس مكتب الإدعاء في ميونخ، هانز كورنبروبست: "تلقينا شكاوى من مختلف أنحاء ألمانيا".





وشهدت القضية تقديم صورة من إحدى الجلسات التدريبية، يظهر فيها لاعب من الفريق، وهو يقفز على ظهر لاعب آخر.





وأضاف كورنبروبست: "هذا لا يشكل جريمة جنائية".





وتجدر الإشارة إلى أن انتهاك قواعد التباعد الاجتماعي يعد مخالفة إدارية في ألمانيا، وليس مخالفة جنائية.





وبشكل عام، حصلة أندية كرة القدم للمحترفين في ألمانيا، على استثناء بتخفيف قيود التباعد الاجتماعي خلال التدريبات والمباريات.