بملابس الفروسية.. رزان مغربي تشعل "إنستجرام"

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:42 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
شاركت الفنانة رزان مغربي، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير " انستجرام".

حيث ظهرت "رزان في الصورة بجانب حصان وهى ترتدى ملابس الفروسية، ونالت الصورة اعجاب العديد من المتابعين.

يشار إلى أن رزان شاركت في تقديم برنامج "اغلب السقا" والذي تخوض به "السقا السباق الرمضاني لهذا العام وتم طرحة على قناة " mbc"، وتدور فكرته حول منافسة ترفيهية مع الفنان أحمد السقا ورزان المغربي وفي نهاية الحلقة يتبرع الضيف بنصيبه من الحلقة إلى إحدى الجمعيات الخيرية.

وتعد أخر أعمالها الدرامية مشاركتها في مسلسل رسائل عام 2019، والتي حققت من خلاله نجاحا جماهيريا.

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