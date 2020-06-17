غدا. .. محمد علي رزق ضيف برنامج "ريا وسكينة "

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:41 م
ريا وسكينة
ريا وسكينة
فايقة محمد عادل
يحل النجم محمد علي رزق غدا ضيف برنامج بيت ريا وسكينة والتي تقدمه الفنانة انتصار والنجمة بدرية طلبة ، والذي يذاع علي قناة النهار.

حيث نشر محمد صورة تجمعه بطاقم العمل بالبرنامج وعلق قائلا " بكره إن شاء الله الساعة خمسة مساء ضيف مع انتصار وبدرية طلبة في برنامج بيت ريا وسكينة علي قناة النهار ، يارب أكون ضيف خفيف عليكم .

مسلسل "ليالينا 80" آخر أعمال محمد علي رزق والذي شارك به في السباق الرمضاني الماضي ويعرض حاليا على الحياة من السبت إلى الأربعاء، ويشارك في بطولته نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم إياد نصار وغادة عادل وخالد الصاوي وصابرين وميدو عادل ومحمد علي رزق وعماد رشاد، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، حيث تعتمد قصته على عائلتين من خلال 4 أبطال يقدمون الأدوار الرئيسية، وتدور الأحداث حولهم.

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