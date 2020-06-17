نجم الزمالك يطالب إدارة الفريق بحسم مصيره

سيطرة حالة غضب كبيرة على عمر السعيد مهاجم نادي الزمالك بسبب مسئولو الفريق الأبيض وتصرفهم معه في الفترة الأخيرة.

وطلب عمر السعيد من مسئولو نادي الزمالك خلال الفترة الماضية حسم مصيره بشأن نهائي سواء بالاستمرار مع الفريق أو الرحيل في الصيف المقبل.

وكان عمر السعيد يفكر في الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بسبب عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي مع الفريق ولكنه ترك حسم مصيره في يد مسئولو الزمالك.

وغضب عمر السعيد بشكل كبير جدا بسبب إحساسه بتجاهل مسئولو الزمالك له وعدم اهتمامهم بحسم مصيره ليتواصل مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في النادي ويطلب منه معرفة مصيره مع الفريق.

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع عمر السعيد في الميركاتو الصيفي المقبل أبرزها نادي وادي دجلة ومصر المقاصة وغيرها من الأندية.