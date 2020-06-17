وزير السياحة: المؤشرات إيجابية بعودة الحياة الطبيعية بالمملكة على مدار ٢٤ ساعة

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:22 م
وزير السياحة السعودي
وزير السياحة السعودي
الفجر السعودي
أكد وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، أن برنامجهم السياحي للصيف جاهز، لافتاً إلى أنه برنامج ثري يلامس اهتمام الجمهور، وانطلاقته مرهونة بموافقة الجهات العليا ووزارة الصحة بعد تقييم الوضع الصحي.

وذكر الخطيب خلال لقاء تلفزيوني أن الدراسات التي أعدتها وزارته كشفت أن ٨٠٪ من السعوديين يفضلون السياحة الداخلية، موضحاً أن المؤشرات إيجابية بعودة الحياة الطبيعية على مدار ٢٤ ساعة في المملكة مع نهاية شوال، ما عدا مكة المكرمة.

ووضعت وزارة السياحة ضوابط مشددة لتطبيق احترازات مكافحة فيروس كورونا، برفع درجات التعقيم والتباعد وارتداء الكمامات وما إلى ذلك.

ويذكر أن أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني الأمير محمد بن سلمان، الموافقة على تشكيل مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي.

جاء ذلك بناءً على ما رفعه وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الصندوق لسموه الكريم.

ويضم مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي كلاً من: الأميرة هيفاء بنت محمد، وإحسان بافقيه، وستيفن غروف، ومحمد العمران، ومحمد الحوقل.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته يوم أمس على نظام صندوق التنمية السياحي.

وأصدر المجلس الوزاري العربي للسياحة، اليوم الأربعاء، قرارا باتخاذ خطوات جادة لرفع قيود السفر، ولكن على مراحل متعددة مع الالتزام بكافة الاحتياطات.

وأكد المجلس على أهمية التعاون بين الدول العربية الأعضاء لتنسيق الجهود ورفع قيود السفر بدون إلحاق الأذى بالأفراد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير السياحة عودة طبيعتها صندوق التنمية السياحي المملكة الحياة

أخبار تهمك

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف حالتها الصحية

منذ يوم

عاجل.. أندية الدوري توافق على منح الأهلي لقب الدوري فى حال الإلغاء

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. علاوة جديدة من السيسي في هذا الموعد

منذ حوالي 8 ساعات

مصادر أمنية توضح حقيقة انفجار مدينة 6 أكتوبر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بشرى سارة من رئيس الوزراء لأطباء الزمالة

منذ حوالي 11 ساعة

نيابة الإسكندرية تحقق مع الإعلامي عبد الناصر زيدان في إهانة الداخلية

منذ حوالي 11 ساعة

المقاولون يحسم مصير طاهر محمد طاهر من الإنتقال للأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

رسميًا.. الأهلي يطلب التعاقد مع خليفة محمد صلاح

منذ 38 دقيقة

عبدالفتاح: مفاوضات الأهلي وبرادلي مضحكة.. وهذا الثنائي الأفضل لقيادة ادارة الأحمر

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل| الصحة: تسجيل 1363إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و84 وفاة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

أستاذ بـ"قصر العيني" يوجه تحذيرات للمواطنين بشأن الكمامة (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

"رعاية وتنفس".. وزيرة الصحة تزف خبرًا سارًا لأهالي محافظة الجيزة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. أول تعليق لشقيقة أحمد زكي على خبر تقديم محمد رمضان مسلسلا عن قصة الراحل

منذ يوم

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

منذ يوم

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 22 ساعة

لاعب مفاجئ.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 9 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:56 م

مصادر أمنية توضح حقيقة انفجار مدينة 6 أكتوبر

"رعاية وتنفس".. وزيرة الصحة تزف خبرًا سارًا لأهالي محافظة الجيزة

09:27 م

عاجل| الصحة: تسجيل 1363إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و84 وفاة

09:20 م

عاجل.. أندية الدوري توافق على منح الأهلي لقب الدوري فى حال الإلغاء

05:43 م

عاجل.. علاوة جديدة من السيسي في هذا الموعد

03:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟