وزير السياحة: المؤشرات إيجابية بعودة الحياة الطبيعية بالمملكة على مدار ٢٤ ساعة
الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:22 م
الفجر السعودي
أكد وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، أن برنامجهم السياحي للصيف جاهز، لافتاً إلى أنه برنامج ثري يلامس اهتمام الجمهور، وانطلاقته مرهونة بموافقة الجهات العليا ووزارة الصحة بعد تقييم الوضع الصحي.
وذكر الخطيب خلال لقاء تلفزيوني أن الدراسات التي أعدتها وزارته كشفت أن ٨٠٪ من السعوديين يفضلون السياحة الداخلية، موضحاً أن المؤشرات إيجابية بعودة الحياة الطبيعية على مدار ٢٤ ساعة في المملكة مع نهاية شوال، ما عدا مكة المكرمة.
ووضعت وزارة السياحة ضوابط مشددة لتطبيق احترازات مكافحة فيروس كورونا، برفع درجات التعقيم والتباعد وارتداء الكمامات وما إلى ذلك.
ويذكر أن أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني الأمير محمد بن سلمان، الموافقة على تشكيل مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي.
جاء ذلك بناءً على ما رفعه وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الصندوق لسموه الكريم.
ويضم مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي كلاً من: الأميرة هيفاء بنت محمد، وإحسان بافقيه، وستيفن غروف، ومحمد العمران، ومحمد الحوقل.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته يوم أمس على نظام صندوق التنمية السياحي.
وأصدر المجلس الوزاري العربي للسياحة، اليوم الأربعاء، قرارا باتخاذ خطوات جادة لرفع قيود السفر، ولكن على مراحل متعددة مع الالتزام بكافة الاحتياطات.
وأكد المجلس على أهمية التعاون بين الدول العربية الأعضاء لتنسيق الجهود ورفع قيود السفر بدون إلحاق الأذى بالأفراد.
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