وزير السياحة: المؤشرات إيجابية بعودة الحياة الطبيعية بالمملكة على مدار ٢٤ ساعة

أكد وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، أن برنامجهم السياحي للصيف جاهز، لافتاً إلى أنه برنامج ثري يلامس اهتمام الجمهور، وانطلاقته مرهونة بموافقة الجهات العليا ووزارة الصحة بعد تقييم الوضع الصحي.





وذكر الخطيب خلال لقاء تلفزيوني أن الدراسات التي أعدتها وزارته كشفت أن ٨٠٪ من السعوديين يفضلون السياحة الداخلية، موضحاً أن المؤشرات إيجابية بعودة الحياة الطبيعية على مدار ٢٤ ساعة في المملكة مع نهاية شوال، ما عدا مكة المكرمة.





ووضعت وزارة السياحة ضوابط مشددة لتطبيق احترازات مكافحة فيروس كورونا، برفع درجات التعقيم والتباعد وارتداء الكمامات وما إلى ذلك.





ويذكر أن أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني الأمير محمد بن سلمان، الموافقة على تشكيل مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي.

جاء ذلك بناءً على ما رفعه وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الصندوق لسموه الكريم.



