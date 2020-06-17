مانشستر سيتي يُكرم ضيافة آرسنال بالثلاثة في الدوري الإنجليزي

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:21 م
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
الفجر الرياضي
حقق مانشستر سيتي فوزًا عريضًا على حساب ضيفه آرسنال، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

افتتح مان سيتي التسجيل عبر رحيم سترلينج في الدقيقة 47، ثم أضاف النجم البلجيكي كيفين دي بروين الهدف الثاني للسيتي من ضربة جزاء في الدقيقة 51، واختتم فيل فودين ثلاثية مانشستر سيتي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

رفع مانشستر سيتي رصيده بهذا الفوز إلى 60 نقطة في المركز الثاني خلف ليفربول المتصدر الذي سيواجه إيفرتون، فيما توقف رصيد آرسنال عند النقطة 40 في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي "البريميرليج"".

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مانشستر سيتي سترلنيج دي بروين ارسنال

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