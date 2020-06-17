في ذكرى ميلاده.. تعليق يوسف السباعي على استغلاله منصبه كسكرتير عام المجلس الأعلى للفنون والآداب

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تحل اليوم ذكرى ميلاد فارس من فرسان الرومانسية الذي اثرى الفن بالعديد من الروايات والكتابات هو الأديب يوسف السباعي.



في احدى الفترات أثناء تولي يوسف السباعي، منصب سكرتير عام المجلس الأعلى للفنون والآداب.



علق يوسف السباعي، على ذلك قائلًا: "تحويل أعمال الأدبية إلى سينمائية، إنها تشنيعة كويسة، مؤكدًا على أنه سمع هذه التشنيعة كثيرًا بتويعات مختلفة، وأن من أطلق هذه التشنيعة إنسان غبي".



وتابع: "أنه على استعداد أن يترك له منصبه في المجلس لأي مدة يريدها، ويرينا كم قصة سيكتب للسينما، وكم من المنتجين سيتهافتون عليه".



وأضاف: "هناك فرق بين العمل في جهة تنفيذية تشرف على مصائر الفنون والعمل في لجان تضع تخطيطات عامة واللجان التي أعمل بها، ومن بينها لجنة السينما بالمجلس ومجلس إدارة مؤسسة دعم السينما، تضم الكثير من المشتغلين بالفن ممن لا غنى للفن عنهم، ومن بينهم المخرجون أمثال عز الدين ذو الفقار والممثلون أمثال فاتن حمامة، والديكوريست أمثال ولي الدين سامح، والمنتجون أمثال حسن رمزي وحسين صدقي، وإذا قلنا لهؤلاء جميعًا إما أن يكفوا عن الاشتغال بالفن ويستقيلوا من هذه اللجان يكون علينا أن نحرم اللجان من كفاءتهم".



وأشار ان صاحب التشنيعة الذكي لم يفكر في أن هناك كثيرًا من الفنانين يتهافت عليهم المنتجون تهافتهم علي، رغم أنهم ليسوا سكرتيري المجلس الأعلى للفنون والآداب، فاتن حمامة مثلا ليست سكرتير للمجلس، نسى صاحب التشنيعة أن عبد الحليم حافظ، ليس سكرتير، عز الدين ذو الفقار كذلك.

