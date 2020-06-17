مجدي الهواري عن حظر التجوال: "لف وأرجع تاني"

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:37 م
مجدي الهواري
مجدي الهواري
مصطفى فكيه
شارك المخرج مجدى الهوارى، جمهوره بصورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث ظهر "الهوارى" في الصورة من داخل سيارته باطلالة كاجوال ونظارة شمسية، وعلق على الصورة قائلاَ:" لف ارجع تاني".

يذكر ان اخر اعمال الهوارى مسرحية "علاء الدين" بطولة الفنان أحمد عز، التى عرضت على مسرح كايرو شو.

وتضم كلًا من شيري وعددا من أبطال المسرحية، وهم: الفنان محمد ثروت، الفنان كريم عفيفي، والفنان محمد جمعة.

ويجسد أبطال المسرحية الشخصيات التالية: تارا عماد "ياسمين"، هشام إسماعيل "الوزير جعفر"، سامي مغاوري "السلطان"، ومحمد ثروت "الجني"، إسلام إبراهيم" قفة"، محمد جمعة "فرعون"، ولقي العرض ردود فعل كبيرة من قبل الجمهور.

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مسرحية علاء الدين مجدي الهواري المخرج مجدي الهواري

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