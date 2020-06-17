خالد أنور يتصدر استفتاء الفجر اليوم 17 يونيو كأفضل ممثل دور ثان في رمضان 2020

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:34 م
خالد أنور
خالد أنور
ولاء عبد الناصر
حصد الفنان خالد أنور، على نسبة تصويت مرتفعة في استفتاء "الفجر الفني" كأفضل ممثل دور ثاني عن شخصيته في مسلسل "خيانة عهد" ليوم الأربعاء 17 يونيو.

وحصد خالد أنور، على 72628، مايعادل 34,22%، يليه محمد جمعة

مسلسل "خيانة عهد" حقق نجاحًا كبيرا وقت عرضه في ماراثون رمضان الماضي، وخاصة بعد تغير محور الأحداث وعرض الحلقة الـ رابعة عشر من أحادث المسلسل من الصراع على المال بين الأخوات إلى بدأ "عهد" في خطتها الانقامية من أشقائها بسبب تورطهم في قتل نجلها "هشام".




والمسلسل من بطولة يسرا، خالد سرحان، خالد أنور، حلا شيحة، عبير صبري، جومانا مراد، تيام قمر، هنادى مهنا، بيومي فؤاد، ومن اخراج سامح عبدالعزيز.

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