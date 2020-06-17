بوروسيا دورتموند يسقط أمام ماينز في الدوري الألماني

حقق ماينز فوزًا غاليًا على حساب مضيفه بوروسيا دورتموند بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم.





في المباراة الأولى، سقط صاحب الأرض للمرة الثانية على ملعبه "سيغنال إيدونا بارك" في دورتموند منذ عودة عجلة الدوري إلى الدوران بعد توقفها لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا، بعد الأولى أمام بايرن ميونيخ صفر-1 في المرحلة الثامنة والعشرين.





وافتتح ماينتس التسجيل عبر جوناثان بوركاردت بضربة رأسية من مسافة قريبة (33)، وعزز تقدمه مطلع الشوط الثاني من ركلة جزاء انبرى لها الفرنسي جان-فيليب ماتيتا بنجاح (49).





وفي الثانية، أهدر لايبزيغ فرصة تقليص الفارق إلى نقطة واحدة عن دورتموند قبل قمتهما المرتقبة السبت المقبل، واللحاق به وببايرن ميونيخ إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعدما فرط في تقدمه بهدفين نظيفين على ضيفه فورتونا دوسلدورف.





وتقدم لايبزيغ بهدفي السلوفيني كيفن كامبل (60) والدولي تيمو فيرنر (63) الذي رفع رصيده إلى 26 هدفا في المركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق خمسة أهداف خلف مهاجم بايرن ميونيخ الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي المتصدر.





ورد الضيوف بهدفي ستيفن سكرتسيبسكي (87) وأندري هوفمان (90+2).





وعزز لايبزيغ موقعه في المركز الثالث بفارق ثلاثة نقاط خلف بوروسيا دورتموند.





وكان بايرن ميونيخ حسم لقب البوندسليغا للعام الثامن على التوالي والـ30 في تاريخه بفوزه على مضيفه فيردر بريمن 1-صفر الثلاثاء في افتتاح المرحلة.





وخطا ماينتس الخامس عشر خطوة كبيرة نحو البقاء في الدرجة الأولى بعدما بات الفارق خمس نقاط بينه وبين فورتونا دوسلدورف صاحب المركز السادس عشر الذي يفرض على صاحبه خوض دور فاصل مع ثالث الدرجة الثانية.





واستعاد باير ليفركوزن المركز الرابع من بوروسيا مونشنغلادباخ بفوزه على ضيفه كولن بثلاثة أهداف لزفن بندر (7) وكاي هافيرتس (40) والفرنسي موسى ديابي (83) مقابل هدف للبلجيكي سيباستيان بورنو (59).





ورفع باير ليفركوزن رصيده إلى 60 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام بوروسيا مونشنغلادباخ الذي كان انتزع المركز الثالث مؤقتا بفوزه على ضيفه فولفسبورغ 3-صفر الثلاثاء في افتتاح المرحلة.





وانحصرت البطاقتان الأخيرتان المؤهلتان للمسابقة القارية العريقة بين لايبزيغ وليفركوزن ومونشنغلادباخ.





وفي المرحلتين المتبقيتين يلعب لايبزيغ مع ضيفه دورتموند ومضيفه أوغسبورغ، وليفركوزن مع مضيفه هرتا برلين وضيفه ماينتس، علما بأنه سيخوض نهائي مسابقة الكأس المحلية ضد بايرن ميونيخ في الرابع من تموز/يوليو المقبل، فيما يلعب مونشنغلادباخ مع مضيفه بادربورن وضيفه هرتا برلين.





وخسر اوغسبورغ أمام هوفنهايم بهدف للسويسري روبن فارغاس (69) مقابل ثلاثة أهداف للإسرائيلي مؤنس دبور (59 و62) والتوغولي إيهلاس بيبو (89).



