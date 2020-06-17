إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:13 م
جانب من إجراء المسحة
جانب من إجراء المسحة
منى صموئيل - تصوير: عبير أحمد

التقطت عدسة بوابة "الفجـر"، بدء مركز مسح كوفيد 19 ”drive through“ الملحق بالمستشفى الميدانى بجامعة عين شمس، عمل مسحات تحليل covid-19 pcr من خلال خدمة  drive through، وذلك حتى السادسة والنصف مساء، حيث يتم سحب العينات من المريض داخل السيارة دون الترجل منها وذلك بمقر خدمة drive through الأولى فى مصر بحرم المستشفى الميدانى بجامعة عين شمس

كما أعلنت إحدى الشركات الخاصة، إطلاق أحدث خدماتها المميزة لتشخيص فيروس كورونا المستجد عن طريق تقديم خدمة الـ"درايڤ ثرو" لأخذ المسحات والعينات من داخل السيارة وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمعامل المرجعية للجامعات.

ويعتبر هذا المركز الأول في مصر لخدمة شريحه كبيرة للمواطنين وإتاحة فرصة التحليل والاطمئنان لكل من يرغب، أن الخدمة الجديدة تتضمن 3 أنواع من التحاليل:

- الأول: وهو المسحة عن طريق الأنف وتحليلها عن طريق جهاز "پي سي آر" المعترف به من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

- التحليل الثاني: وهو الاختبار السريع "رابيد تست" للأجسام المضادة لڤيروس كورونا عن طريق قطرة من الدم.

- التحليل الثالث: تحليل الدم.

وحددت الخدمة أرقام التصال 01050493341، 01050493340، على أن يكون الدخول بأولوية الحضور بنظام  first come first serve، وأسعار تحليل covid-19 pcr تصل ل 2000 جنيها، وتحليل أجسام مضاده سريع بـ 450 جنيهًا.

ومن المقرر أن تفتح الشركة 100 مركز خدمي لتلقي العينات عن طريق السيارة عبر الجمهورية إذا تطلب ذلك، بحيث يتم تجميع العينات وإرسالها للتحليل بالمعمل المرجعي للمستشفيات الجامعية.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارء، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي ، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، و الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، مركز المسح لتحاليل كومفيد ١٩ بالتعاون بين برايم سبيد وزاره التعليم العالى ممثله فى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعيه والمعامل المرجعية التابعه له وذلك لتجنب تكدس المرضى بالمعامل وتجنب تفشى العدوى.

ويقوم طالب التحليل بحجز الخدمه عن طريق تطبيق المحمول ويدخل مباشرا لتلقى الخدمه ثم يحصل على نتيجته فى خلال ساعات عن طريق تطبيق المحمول مما يسمح بتقديم الخدمه لعدد كبير دون تكدس تماشيا مع التجربه الناجحه المعمول بها بالدول الكبرى علما بأن ذلك يتم طبقا لمعايير الأمن والسلامة ومكافحة العدوى المنصوص عليها فى تعليمات منظمه الصحة العالمية.

إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)
إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)
إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)
إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)
إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)
إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)
إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)
إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)
إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)
إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)
إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)
إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)
إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)
إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)
إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)
إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)
إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)
إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)
إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)
إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)
إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)
إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)
إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)
إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)
إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)
إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)
إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)
إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)
إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)
إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)
إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)
إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)
إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)
إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)
إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)
إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)
إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)
إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)
إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)
إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)
إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)
إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)
إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)
إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)
إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)
إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)
إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)
إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)
إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)
إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)
إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)
إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)
إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)
إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)
إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)
إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)
إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)
إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)
إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)
إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)
إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)
إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)
إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)
إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)
إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)
إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)
إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)
إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)
إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)
إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)
إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)
إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)
إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)
إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)
إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)
إجراء مسحات "كورونا" عبر السيارة بحرم المستشفى الجامعي بعين شمس (صور)

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