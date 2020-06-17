رامي صبري يتخطي الـ 12 مليون مشاهدة بـ"حياتي مش تمام"

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:29 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
حققت أغنية "حياتي مش تمام" لـ الفنان رامي صبري نجاحا كبيرا جدًا منذ طرحها عبر قناتة الرسمية بموقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وتخطت حاجز الـ 12 مليون مشاهدة بعد طرحها بـ 4 شهور.

كلمات أغنية "حياتي مش تمام" "بروح كتير أماكن واشوف ناس كتيرة.. ومبجيبش سيرة عنك ف الكلام.. قاطعت خلاص معارفك، وكل اللي عارفك.. ومبقاش فيه بينا سلام أو كلام، ده أنا خاصمت الشوارع اللي مشينا فيها.. عشان يهدى بالي وارتاح من الالام.. مبسمعش الأغاني ولا بيشغلوني.. المشاعر دي تاني ولا عندي اهتمام".

"حياتي مش تمام" كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي جلال الحمداوي، وتريات: تامر غنيم، ومهندس صوت: محمد عدس - محمد اسماعيل - سادو، وتم التسجيل بإستوديوهات صوت الحب، وإنتاج أر ميوزك بروداكشن 2020.

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الكلمات المفتاحية

رامي صبري حياتي مش تمام اغنية حياتي مش تمام

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