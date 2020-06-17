في ذكرى ميلاده.. تعرف على الممثلة المصرية التي تشبه إلى حد كبير بنات أفكار يوسف السباعي

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تحل اليوم ذكرى ميلاد فارس الرومانسية عسكري ووزير ثافة أسبق هو الأديب الكبير يوسف السباعي.



الشكل الأقرب لبطلات روايات الكاتب بيكون غالبًا من طابع مميز في ذهنه مر به في تجربة حب وهو صغير.



يلتصق في خياله ويظل متصوره على طول، الوصف ده في الممثلات المصريات، والوصف في خيال يوسف السباعي، لبنت صغيرة في الحجم عمرها 16 سنة، رقيقة، وعيناها خضروان.



وكانت الممثلة المصرية التي ينطبق عليها مواصفات يوسف السباعي، في رواياته هي الفنانة زبيدة ثروت.



وكانت زبيدة ثروت، في ذلك التوقيت ممثلة صغيرة في عمر الـ16 عامًا في بداية مشوارها الفني. وعلق الأديب يوسف السباعي، عن هذا الوصف من خلال احدى الحوارات التي أجراها.