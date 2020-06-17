دعونا نتمرن.. ميريام فارس تستعرض لياقتها بالچيم

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شاركت الفنانة ميريام فارس ڤيديو جديد ، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت ميريام بالڤيديو تستعرض لياقتها البدنية وتمارس بعض التمارين الرياضية بالچيم ، وعلقت علي الڤيديو قائلة : دعونا نتمرن ونركل كل السلبية والتوتر.



يذكر أن آخر أعمال ميريام فارس أغنية "قومي" والتي قامت بغنائها باللهجة الخليجية،وحققت نجاحا كبيرا على مستوى العالم العربي.



والجدير بالذكرأن آخرحفلات ميريام فارس حفلة من فعاليات "شتاء الرياض" وتألقت بتقديمها باقة منأروع أغانيها ومنها "حبيبي سعودي".



