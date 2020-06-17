كليب "جاوبني لله" لـ أحمد شوقي يتخطى حاجز الـ 7 مليون مشاهدة

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:13 م
أحمد شوقي
أحمد شوقي
مصطفى فكيه
حصدت أغنية "جوبني لله" للفنان أحمد شوقي، على نسبة مشاهدة عاليه حيث تخطن حاجز الـ 7 مليون و200 ألف مشاهده، وذلك منذ ثلاثة أيام من طرحها على موقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

أغنية "جاوبني لله" كلمات الكاتب يونس آدم ومحمد الرفاعي على مستوى التلحين، توزيع حمزة الغازي وتوفيق الصادقي، واخراج حمزة اليملاحي.

الجدير بالذكر، أن أحمد شوقي قدم أخر أغنية بعنوان "الدار ديلي" من إخراج حمزة الملاحي، تعاون من خلالها مع الرابور السعودي قصي الخضر، منشط برنامج "أرابز غوت تالنت"، والموزع المغربي بلال أفريكانو بمشاركة الرابور مسلم في كتابة كلمات الأغنية، فيما عادت الألحان لمهدي مزين، وصور العمل المذكور في مدن شفشاون، وفاس، ومراكش قبل انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو العمل الذي نال نسب مشاهدة عالية على موقع رفع الفيديوهات "يوتيوب".

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كليب جاوبني لله المطرب احمد شوقي احمد شوقي

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