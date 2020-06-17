موعد عيد الأضحى 2020 فلكيًا في مصر … ومظاهر الاحتفال بعيد الأضحى 1441 المبارك

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 10:08 م
عيد الأضحى
عيد الأضحى
موعد عيد الأضحى 2020 فلكيًا في مصر … ومظاهر الاحتفال بعيد الأضحى 1441 المبارك

موعد عيد الأضحى 2020 العالم العربي والإسلامي في انتظار حلول عيد الأضحى المبارك، على الرغم من مما يمر به العالم بالكامل من أزمة صعبة جدًا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد بجميع أنحاء العالم، ولكن يعتبر عيد الأضحى هو المناسبة الدنية التي يمكنها أن تنشر البهجة والسعادة على جميع المسلمين بجميع أنحاء الأرض.


موعد عيد الأضحى 2020

عيد الأضحى هو أحد المناسبات الدنية الهامة التي يحتفل بها المسلمين بجميع العالم، وهذا أسوة بنبي الله إبراهيم علية السلام، عندما قدر الله تعالى ابن إبراهيم بهذا الكبش العظيم، ومن وقتها أصبح هذا اليوم الموافق العاشر من شهر ذي الحجة من كل عام هجري هو موعد احتفال المسلمون بعيد الأضحى المبارك.


مظاهر الاحتفال بالعيد

ومن مظاهر الاحتفال بهذه المناسبة قيام المسلمون القادرين بالتضحية بالماعز أو بالغنم أو بالجمال أو بالأبقار، وهذا كي يقوموا بإحياء ذكرى التضحية التي قام بها نبي الله إبراهيم عليه السلام.

وعلى الرغم من انتظار المسلمون لهذه المناسبة في ظل الظروف العصبة التي يمرون بها بسبب انتشار هذا الفيروس، فهم يعلمون جيدًا أن هذا العام سوف يكون الاحتفال مختلف عن أي عام مضى، فهذا الفيروس تسبب في تغير كل شيء كنا نقوم به في السابق.


إجازة عيد الأضحى المبارك 1441/2020

منذ أيام قليلة قام رئيس الوزراء المصري بالإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة باحتفالات المسلمون بعيد الأضحى وأيضًا موعد الإجازة المخصصة لهذه المناسبة، فقد تكرر أن تبدأ إجازة عيد الأضحى بكافة القطاعات بالدولة يوم الخميس الموافق الثلاثون من شهر يوليو القادم، كما أنه قد تقرر أن تستمر الإجازة حتى يوم الثالث من شهر أغسطس.

هذا بالإضافة إلى أن رئيس الوزراء قد أشار إلى وقفة عرفات سوف توافق يوم الثامن من شهر ذي الحجة الموافق التاسع والعشرون من شهر يوليو القادم، وهذا على حسب ما قد جاءت به الحسابات الفلكية، كما أن سيادته قد أكد على أن عيد الأضحى لهذا العام لم يشهد إي احتفالات، وهذا بسبب انتشار فيروس كورونا كوفد 19 بجميع أنحاء العالم، وأن هذا حرصًا من الدولة على حياة أبنائها المواطنين.

موعد عيد الأضحى 2020 فلكيًا في مصر … ومظاهر الاحتفال بعيد الأضحى 1441 المبارك

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