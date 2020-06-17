روسيا تسلم جنوب أفريقيا 15 ألف نظام اختبار كورونا





قالت وزارة الخارجية الروسية، مساء اليوم الأربعاء، إن "روسيا سلمت جنوب أفريقيا كمساعدة إنسانية، مجموعة ثانية من أنظمة الاختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"؛ حيث تم إعداد المواد التي قدمها الجانب الروسي إجمالاً لـ 15 ألف بحث".





وذكرت الخارجية الروسية، في بيان: أنه "في الحادي عشر من يونيو، جرى تسليم المساعدة الإنسانية التي قدمتها هيئة الرقابة الصحية الروسية "روس بوتربنادزور"، ودون مقابل لمكافحة عدوى فيروس كورونا، إلى الممثل الإقليمي لوزارة الصحة في جمهورية جنوب أفريقيا بمحافظة كيب الغربية"





وأضافت: وهذه هي الدفعة الثانية من المساعدات الروسية لجنوب أفريقيا (تم إرسال المجموعة السابقة في شهر مايو الماضي)، وتحتوي على 100 منظومة من أنظمة الاختبار الروسية، التي طورها مركز أبحاث علم الفيروسات "فيكتور" وكذلك الكواشف اللازمة لها.





وتابعت: بأن المواد التي قدمها الجانب الروسي إلى جنوب أفريقيا، جرى إعدادها في المجمل، لـ 15 ألف بحث.



