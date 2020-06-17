روسيا تسلم جنوب أفريقيا 15 ألف نظام اختبار كورونا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 09:53 م
بوابة الفجر

قالت وزارة الخارجية الروسية، مساء اليوم الأربعاء، إن "روسيا سلمت جنوب أفريقيا كمساعدة إنسانية، مجموعة ثانية من أنظمة الاختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"؛ حيث تم إعداد المواد التي قدمها الجانب الروسي إجمالاً لـ 15 ألف بحث".

وذكرت الخارجية الروسية، في بيان: أنه "في الحادي عشر من يونيو، جرى تسليم المساعدة الإنسانية التي قدمتها هيئة الرقابة الصحية الروسية "روس بوتربنادزور"، ودون مقابل لمكافحة عدوى فيروس كورونا، إلى الممثل الإقليمي لوزارة الصحة في جمهورية جنوب أفريقيا بمحافظة كيب الغربية"

وأضافت: وهذه هي الدفعة الثانية من المساعدات الروسية لجنوب أفريقيا (تم إرسال المجموعة السابقة في شهر مايو الماضي)، وتحتوي على 100 منظومة من أنظمة الاختبار الروسية، التي طورها مركز أبحاث علم الفيروسات "فيكتور" وكذلك الكواشف اللازمة لها.

وتابعت: بأن المواد التي قدمها الجانب الروسي إلى جنوب أفريقيا، جرى إعدادها في المجمل، لـ 15 ألف بحث.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 8,339 مليون إصابة، بينهم أكثر من 448 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,363 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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