مع اقتراب عودته.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز





اقتربت بطولة الدوري المصري الممتاز من العودة مرة أخرى بعدما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم ذلك ولكن بعد الاتفاق مع الأندية.





وأعلن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال مؤتمر صحفي عن عودة فرق الدوري المصري للتدريبات بداية من 20 يونيو الجاري بالإضافة لبدء فتح الأندية لتحصيل الاشتراكات وتجهيزها قبل عودة الاعضاء مرة أخرى للتواجد بها.





واشار عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن عودة النشاط الرياضي في مصر ومسابقة الدوري المصري من المتوقع أن تكون بداية من يوم 25 يونيو الجاري أو بعد ذلك وفقا لما سيتم الاتفاق عليه المرحلة القادمة.





ويستعرض لكم موقع " الفجر الرياضي " جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز قبل عودة المسابقة كالآتي:





١- عبد الله السعيد لاعب بيراميدز ١٣ هدف





٢- محمد شريف لاعب إنبي ٩ أهداف





٣- سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون العرب ٧ أهداف





٤- حسام حسن لاعب سموحة ٦ أهداف





٥- وليد سليمان لاعب الأهلي ٦ أهداف





٦- حسين الشحات لاعب الأهلي ٥ أهداف





٧- مصطفى محمد لاعب الزمالك ٥ أهداف





٨- أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك ٥ أهداف





٩- فادي فريد لاعب سموحة ٥ أهداف





١٠- محمد سالم لاعب المقاولون العرب ٥ أهداف.



