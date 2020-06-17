ارتفاع جديد فى أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 09:50 م
بوابة الفجر
ارتفعت أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بالتزامن مع شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" ومع ترقب التوترات الجيوسياسية.


ولجأ المستثمرون للدولار كملاذ آمن مع التوترات الجويسياسية حيث قامت كوريا الشمالية بتفجير مكتب اتصال مشترك تم إنشاؤه بين الكوريتين لتعزيز علاقات أفضل مع كوريا الجنوبية، مما دفع الأخيرة لوصف سلوك بيونج بانج بأنه "غير مقبول". 

كما أعلن الجيش الهندي مقتل 20 جندياً في اشتباكات مع القوات الصينية في موقع حدودي متنازع عليه في غرب جبال الهيمالايا، وهو أول اشتباك يسفر عن ضحايا منذ اشتباك حدودي كبيرعام 1967 بين الجارتين المسلحتين نووياً.

وكشفت بيانات اقتصادية، ارتفاع تصاريح وعمليات بناء المنازل في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات.

ومن جانبه، ذكر رئيس الفيدرالي أن برنامج شراء سندات الشركات سيتجه في نهاية المطاف لشراء ديونًا فردية للشركات بدلاً من الصناديق المتداولة في البورصة

وبحلول الساعة 6:30 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة 0.2 بالمائة إلى 1.1236 دولار، كما زاد مام العملة اليابانية بنحو 0.1 بالمائة إلى 107.43 ين.

وصعدت العملة الخضراء أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.2 بالمائة عند مستوى 1.2551 دولار، بينما هبطت أمام العملة السويسرية بنسبة مماثلة مسجلة 0.9493 فرنك.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار الذي يتبع أداء العملة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة عند مستوى 97.138.

أخبار تهمك

لاعب مفاجئ.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أندية الدوري توافق على منح الأهلي لقب الدوري فى حال الإلغاء

منذ حوالي 5 ساعات

أستاذ بـ"قصر العيني" يوجه تحذيرات للمواطنين بشأن الكمامة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

"رعاية وتنفس".. وزيرة الصحة تزف خبرًا سارًا لأهالي محافظة الجيزة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. علاوة جديدة من السيسي في هذا الموعد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

منذ يوم

الأهلي في ورطة بسبب فايلر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| الصحة: تسجيل 1363إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و84 وفاة

منذ ساعة

عاجل.. أول تعليق لشقيقة أحمد زكي على خبر تقديم محمد رمضان مسلسلا عن قصة الراحل

منذ حوالي 21 ساعة

قرار مفاجئ من الأهلي تجاه محمد محمود ونيدفيد

منذ حوالي 3 ساعات

مصادر أمنية توضح حقيقة انفجار مدينة 6 أكتوبر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف حالتها الصحية

منذ يوم

تصريحات مثيرة من زيدان قبل مواجهة فالنسيا

منذ أقل من ساعة

نيابة الإسكندرية تحقق مع الإعلامي عبد الناصر زيدان في إهانة الداخلية

منذ حوالي 10 ساعات

عبدالفتاح: مفاوضات الأهلي وبرادلي مضحكة.. وهذا الثنائي الأفضل لقيادة ادارة الأحمر

منذ أقل من ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:27 م

"رعاية وتنفس".. وزيرة الصحة تزف خبرًا سارًا لأهالي محافظة الجيزة

مصادر أمنية توضح حقيقة انفجار مدينة 6 أكتوبر

06:56 م

عاجل| الصحة: تسجيل 1363إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و84 وفاة

09:20 م

عاجل.. أندية الدوري توافق على منح الأهلي لقب الدوري فى حال الإلغاء

05:43 م

عاجل.. علاوة جديدة من السيسي في هذا الموعد

03:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟