ارتفاع جديد فى أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء

ارتفعت أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بالتزامن مع شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" ومع ترقب التوترات الجيوسياسية.









ولجأ المستثمرون للدولار كملاذ آمن مع التوترات الجويسياسية حيث قامت كوريا الشمالية بتفجير مكتب اتصال مشترك تم إنشاؤه بين الكوريتين لتعزيز علاقات أفضل مع كوريا الجنوبية، مما دفع الأخيرة لوصف سلوك بيونج بانج بأنه "غير مقبول".





كما أعلن الجيش الهندي مقتل 20 جندياً في اشتباكات مع القوات الصينية في موقع حدودي متنازع عليه في غرب جبال الهيمالايا، وهو أول اشتباك يسفر عن ضحايا منذ اشتباك حدودي كبيرعام 1967 بين الجارتين المسلحتين نووياً.





وكشفت بيانات اقتصادية، ارتفاع تصاريح وعمليات بناء المنازل في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات.





ومن جانبه، ذكر رئيس الفيدرالي أن برنامج شراء سندات الشركات سيتجه في نهاية المطاف لشراء ديونًا فردية للشركات بدلاً من الصناديق المتداولة في البورصة





وبحلول الساعة 6:30 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة 0.2 بالمائة إلى 1.1236 دولار، كما زاد مام العملة اليابانية بنحو 0.1 بالمائة إلى 107.43 ين.





وصعدت العملة الخضراء أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.2 بالمائة عند مستوى 1.2551 دولار، بينما هبطت أمام العملة السويسرية بنسبة مماثلة مسجلة 0.9493 فرنك.





وخلال نفس التوقيت، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار الذي يتبع أداء العملة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة عند مستوى 97.138.