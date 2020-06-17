فضل شاكر يقترب من الـ 9 مليون بأغنية "بتوحشيني"

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اقتربت أغنية "بتوحشيني" لـ المطرب فضل شاكر، من حاجز الـ 9 ملايين مشاهدة بعد شهرين من طرحها عبر قناته الرسمية بموقع تبادل الفيديوهات الشهير "اليوتيوب".



تقول كلمات الأغنية

"يعني ايه بحبك.. يعني انتي الحياة والدنيا والناس والوجود.. يعني ايه بحبك.. يعني مفيش ما بينا مسافات مفيش حدود.. انتي اجمل حاجة فيا، انتي روحي ونور عنيا.. لو تغيبي النور يظلم وأما اشوفك يعود.. لما بتوحشيني.. بحط ايدي على قلبي كأني بضمك ليا.. واسمع صوتك جوه مني وانا مغمض عينيا".



يذكر أن أغنية "بتوحشيني" من كلمات محمد رفاعي، وألحان وليد سعد، وتوزيع علي اباظة، مهندس صوت رامي سليمان، مكس وماستر خالد رؤوف، واستديو صوت الحب، وتريات يحيي الموجي، صولو كمان محمود سرور، قانون ماجد سرور، ناي محمد عاطف،

