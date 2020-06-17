42 % ارتفاع في سعر سلة أوبك خلال مايو

أظهر التقرير الشهري لمنظمة أوبك الصادر اليوم الأربعاء، أن متوسط سعر سلة أوبك ارتفع إلى 25.17 دولار للبرميل خلال شهر مايو/آيار الماضي، مقابل مستوى 17.66 دولار في الشهر السابق له بارتفاع 42 بالمائة.





ومنذ بداية العام الجاري، بلغ متوسط سعر سلة أوبك 39.65 دولار للبرميل.





وأعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط انخفاض الإنتاج خلال شهر مايو بنحو 6.30 مليون برميل يومياً ضمن اتفاق أوسع مع منتجين من خارج المنظمة لتقليص المعروض من الخام.









وعند التسوية، انخفض سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس تسليم شهر يوليو بنسبة 1.1 بالمائة مسجلاً 37.96 دولار للبرميل.