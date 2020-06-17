شتوتجارت يسحق زانتهاوزين ويقترب من الصعود للبوندسليجا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 09:29 م
بوابة الفجر
وكالات
عزز نادي شتوتجارت أماله في التأهل للدوري الألماني للدرجة الأولي "بوندزليجا"، بعد فوز الكبير على ضيفه زانتهاوزين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من دوري الدرجة الثانية.

وتقدم شتوتجارت في الدقيقة 12  عن طريق نيكولاس جونزاليس، قبل أن يضيف جونزالو كاسترو الهدف الثاني في الدقيقة 20.

وفي الدقيقة 28 سجل سيلاس وامانجيتوكا الهدف الثالث لشتوتجارت، قبل أن يعود جونزاليس ليضيف الهدف الثاني له والرابع لفريقه من ضربة جزاء في الدقيقة 31.

وفي الدقيقة 68  سجل إنريكي زاونز هدف زانهاوتين الوحيد في المباراة.

وبهذه النتيجة صعد شتوتجارت للمركز الثاني برصيد 55 نقطة، بفارق نقطة أمام هامبورج صاحب المركز الثالث، ليعزز الفريق أماله في الصعود مباشرة للدوري الممتاز دون الحاجة لخوض مباراة فاصلة، وهو الأمر الذي سيعتمد عليه هامبورج في حال انهاء الموسم في المركز الثالث.

على الجانب الأخر، يحتل زانتهاوزين المركز الحادي عشر برصيد 40  نقطة.

وفي لقاء أخر بالمرحلة ذاتها، اكتسح هانوفر ضيفه سانت باولي 4/ صفر.

وسجل أهداف هانوفر كل من مارفين دوسكيتش في الدقيقة السادسة، وهندريك ويداندت في الدقيقة 17، وجينكي هارجتشوي في الدقيقة 61 وسيدريك تيوشيرت في الدقيقة 80.

ورفع هانوفر رصيده إلى 45  نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد سانت باولي عند 38 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفاز بوخوم على مضيفه ارتسبيرجه 2/1،وتقدم توماس ايسفيلد لبوخوم في الدقيقة 29، قبل أن يسجل أنتوني لوسيلا الهدف الثاني في الدقيقة 42.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، سجل نيجوس كوبسوفيتش الهدف الوحيد للفريق الضيف.

ورفع بوخوم رصيده إلى 45 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد ارتسبيرجه عند 41 نقطة في المركز العاشر.

وفاز يان ريجنسبورج على ضيفه كارلسروه 2/1،وتقدم ايريك ويكسير لفريق ريجنسبورج في الدقيقة 42، قبل أن يضيف سيباستيان سلوزي الهدف الثاني في الدقيقة62، فيما سجل بابكار جايي هدف كارلسروه الوحيد في الدقيقة 77.

ورفع ريجنسبورج رصيده إلى 42 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد كارلسروه عند 33 نقطة في المركز السادس عشر.

وكان أرمينيا بيلفيلد ضمن صعوده للدوري الممتاز للمرة الاولى منذ 11 عاما، مستفيدا من تعثر هامبورج بالتعادل مع ضيفه أوسنابروك 1/1  أمس الاثنين.

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