رانيا يوسف تكشف عن رأيها في ختان الإناث

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 09:48 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
مصطفى فكيه
حرصت الفنانة رانيا يوسف، على توعية الشعب بجريمة ختان الاناث وعقوبتها، والاثار المترتبة عليها وذالك باستخدام منصتها لمواقع التواصل الاجتماعي.

حيث قامت "يوسف" بنشر فيديو علي حسابها الشخصي موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلق عليه قائلة:"ختان البنات جريمة يعاقب عليها القانون، لابد من التصدي لختان الاناث لانه أمر مهين لكل امرأة، تصدوا لختان الاناث ورسالتي لكل امرأة لابد من التوعية بخطوره ختان الاناث".

وتابعت رانيا كلامها قائلة: "ممكن تخلي البنت اللي هتتعرض للختان تطلب خط نجدة الطفل على 16000 أو مكتب شكاوى المرأة 15115 علشان تلاقي حد يساعدها قبل فوات الأوان".

وأضافت: "خدوا القرار الصح واحموا بناتكم من الختان شوفوا الفيديو كامل علي صفحه يونيسيف مصر".

يذكر أن أخر أعمال رانيا يوسف في الدراما التلفزيونية مسلسل "مملكة إبليس" من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى، وشاركها البطولة عدد من الفنانين بينهم غادة عادل، أحمد داود، صبري فواز، سلوى خطاب، إيمان العاصي وأسماء جلال

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