متلازمة "كاواساكي".. مرض يصيب الأطفال ومرتبط بكورونا

ففى مايو الماضى أعلنت بريطانيا أن هناك مرض نادرًا يصيب الأطفال، حيث اتحد مع كورونا ضد الأطفال، ليكونوا فى مرمى مرض جديد، والذي ينتج عنه حالات وفاة فى بريطانيا، لخلق "مرض كاواساكي" حالة من الهلع والخوف، وتبدأ الأنظار تسلل إليهم.





و ازداد الخوف مرة آخرى، بعدما سجلت الجزائر أول حالة إصابة بذلك المرض "كاواساكي"، لطفل يبلغ من العمر32 شهرا، على الرغم من أنه نادر وهو مرض غير معدي، إلا انه بث الخوف فى وسط الجزائريين.





ما هو كاواساكي