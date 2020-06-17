عبدالفتاح: مفاوضات الأهلي وبرادلي مضحكة.. وهذا الثنائي الأفضل لقيادة ادارة الأحمر

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 09:25 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
نفي زكي عبدالفتاح، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، وجود مفاوضات بين مجلس إدارة النادي الأهلي والأمريكي بوب برادلي، المدير الفني السابق للفراعنة، في ظل عدم تجديد عقد السويسري ريني فايلر مدرب الفريق الأحمر حتى الآن، وذلك بحكم معرفته بالطرفين وطبيعة تعاملهم مع المفاوضات.

وقال عبد الفتاح في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت": "مجلس إدارة النادي الأهلي محترف للغاية في تعاملاته، ومتأكد أنه لن يتحدث مع أي مدير فني مرتبط بعقد مع فريق آخر، لذا أعتقد أن هذه المفاوضات غير صحيحة، مشيرا  إلى انه خلال فترة قيادة برادلي لمنتخب مصر تلقى عرضًا لتدريب فريق أستون فيلا الإنجليزي، لكنه رفض لارتباطه بعقد مع مصر".

وأكمل: "أعرف برادلي جيدا وأعرف طريقة تعامل مجلس إدارة الأهلي في ابرامه صفقات اللاعبين أو المدربين لذا فهذه المفاوضات تعتبر اشاعات ولا أعلم مصدرها وهي غير حقيقية بالتأكيد، وعندما سمعت عنها ضحكت".


واضاف: "دائما أرى أن الثنائي شريف إكرامي وحسام غالي هم رؤساء ونائب رئيس الأهلي القادمين نظرا لشخصيتهم المميزة وانا كنت قريب منهم للغاية، وأعتقد أن إكرامي اضافة قوية لبيراميدز وحزنت لرحيله عن الأهلي  ولكن ستكون هناك أزمة مع الثنائي أحمد الشناوي والمهدي سليمان لأنهم جميعا لاعبين مميزين".

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