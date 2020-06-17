تصريحات مثيرة من زيدان قبل مواجهة فالنسيا

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن مواجهة فريقه غدًا أمام فالنسيا في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".





وقال زيدان في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :"سيزورنا خصمٌ قويٌ ومعروف، نلعب على أرضنا ونريد النقاط الثلاث سنقوم بما يلزم لتحقيق الفوز".





وأضاف :"سنلعب مبارياتنا الأربع القادمة بنفس توقيت مباراة فالنسيا، لذا من المهم بالنسبة لي أن نتدرب في نفس ذلك الوقت، لا أعرف ما إذا كنا سنكرر ذلك".





وتابع :"ما يحدث في غرفة تبديل الملابس يبقى هناك، ما يمكنني قوله هو أنه كنت سعيداً بأداء الفريق بالشوط الأول ضد إيبار".





وأشار :"بيل كالعادة، يمتلك نفس رغبة الجميع، كان يشعر بالآلام بظهره ولهذا لم يكن جاهز 100%، إنه يركز على مباراة الغد مثل أي لاعب آخر بالفريق".





وواصل :"علاقتي مع بيل كما كانت دائماً علاقة طبيعية ، لا يوجد شيء اسمه قبل كييف وبعدها ، احترم كل ما قدمه وعلاقتنا جيدة".





وأوضح :"الجدول معروف للجميع ، الغضب لن ينفع بشيء أبدًا، ولا يوجد أعذار وعلينا التعود على الأوضاع الجديدة".

وأردف :"هازارد بحالة جيدة جدًا، بدنيا هو بخير ، نعلم إمكانياته وكيف ستكون ثنائيته مع بنزيمة".





وأكمل :"بدأنا بعض المباريات بقوة، لكن أحيانا من الصعب الحفاظ على هذا الرتم طوال المباراة".





‏وأوضح :"نعرف نقاط قوتنا، ولدينا الجودة لحسم المباريات مبكرًا إلا أنك تواجه خصوما قادرين على بعثرة أوراقك وعلينا أخذ هذا بعين الاعتبار، لكن دخول المباراة بقوة أمر مهم".





واستطرد :"نعيش في لحظة غريبة، لكن دوري الأبطال يبقى مميزا دائما، الشيء الوحيد الذي لا نعرفه بعد، هو مكان إقامة مباراتنا ضد السيتي، وسنكون جاهزين لأي مكان".



