حب ما تعمل.. أحمد فلوكس يشارك جمهوره تدريباته في الچيم
الأربعاء 17/يونيو/2020 - 09:36 م
فايقة محمد عادل
يحرص النجم أحمد فلوكس التفاعل الدائم مع جمهوره بنشر صور من حياته اليومية والفنية ، حيث نشر فلوكس منذ قليل ڤيديو أثناء ممارسته التمارين الرياضية بالچيم ، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" .
وظهر فلوكس بالڤيديو يمارس تمارين رياضية شاقة ، وعلق قائلا " حب ما تعمل " .
يذكر أن فلوكس أسَّسَ في الفترة الأخيرة شركة، تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات، وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا بتواجده يباشر هذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير .
وظهر فلوكس بالڤيديو يمارس تمارين رياضية شاقة ، وعلق قائلا " حب ما تعمل " .
يذكر أن فلوكس أسَّسَ في الفترة الأخيرة شركة، تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات، وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا بتواجده يباشر هذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير .