فرنسا: تركيا هي العائق الرئيسي أمام تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا





أنييس فون دير مول

نقلاً عن موقع "العين الإخبارية"

اتهمت فرنسا، اليوم الأربعاء، ما تقوم به البحرية التركية بشأن التصرف بطريقة "عدائية" اتجاه جيرانها وشركائها بحلف شمال الأطلسي لايقافهم من تطبيق قرار الأمم المتحدة بحظر السلاح في ليبيا.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها: إن انتهاكات الحظر ولا سيما من جانب تركيا هي العائق الرئيسي أمام تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.وفي وقت سابق، ذكر مسؤول أوروبي: أن مهمة إيريني لمراقبة حظر تصدير الأسلحة لليبيا، اعترضت 130 سفينة منذ بداية عملها قبل شهر، وبينها سفينة رافقتها بوارج حربية تركية.وأضاف المسؤول الذي يتولى منصبا قياديا في مهمة إيريني: أن "المهمة أوقفت سفينة الشحن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا في 10 يونيو الجاري، باتباع الإجراءات المعتادة"،وتابع: "كانت السفينة ترفع علم تنزانيا، ورافقتها سفن عسكرية تركية"، مضيفا: "قدمت السفن العسكرية معلومات عن محتوى سفينة الشحن، وقالت إنها تحمل إمدادات طبية لمستشفى تركي في ليبيا، وأنها تحت حمايتهم".وكان الاتحاد الأوروبي، قد أطلق في الأول من شهر أبريل الماضي، مهمة "إيريني" لتحل محل مهمة بحرية سابقة للاتحاد الأوروبي، تم إيقاف سفنها العام الماضي وسط نزاع حول أزمة الهجرة بين عواصم الاتحاد الأوروبي.