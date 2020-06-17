أحمد موسى: جماعة الإخوان قتلت "الحسيني أبو ضيف" فى مظاهرات الاتحادية لهذا السبب (فيديو)

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 09:21 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية قتلت الصحفي الحسيني أبو ضيف، محرر جريدة "الفجر" فى مظاهرات الاتحادية لأنه كشف حقيقتهم، موجها حدثيه لـ وزير العدل الإخواني أحمد مكي حيث قال: ماذا فعلت في كل الجرائم الذين ارتكبوها جماعة الإخوان الإرهابية؟".

وأوضح "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء أن الإخوان قتلوا الزميل أبو ضيف، لأنه كان يصور جرائمهم، مؤكدا أن الجماعة الإرهابية، دائمًا ما تلهث وراء الشائعات والأكاذيب، وهو ما فعله أحمد مكي، وزير العدل الأسبق في عهد حكم محمد مرسي.

وأضاف أنه يهدي وثيقة تخابر تثبت أن محمد مرسي كان عميلًا للمخابرات الأمريكية منذ عام 1986، للإخواني أحمد مكي، وزير العدل الأسبق في عهد جماعة الإخوان، مشيرًا إلى أن مرسي نفسه لم يرد على تلك الوثيقة التي أدانته في تهمة العمالة والخيانة.

وواصل موسى، مطالبًا أحمد مكي بالكف عن أكاذيبه وادعائاته، خاصة وأنه لم تصدر أي جهة نفي لوثيقة تثبت أن محمد مرسي عميلًا للمخابرات الأمريكية، مشيرًا إلى أن الإخوان لم ولن يكونوا مسالمين أبدًا، ولا يعرفون بأن إراقة الدماء من الكبائر، ومصلحتهم الشخصية فوق أي شيء.

وتابع أن جماعة الإخوان الإرهابية تلهث وراء الأكاذيب والشائعات، حيث استشهد بشهادة اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية في عام 2013، التي طلب فيها مرسي بفض اعتصام الاتحادية بالقوة، خاصة وأن ميلشيات الإخوان هي من أشعلت الأجواء وقتها.

وكشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل محاولات الإخواني أحمد مكي، وزير العدل في عهد حكم جماعة الإخوان الإرهابية، للإطاحة بالمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام الأسبق.

وقال "موسى"، إن أحمد مكي يتحدث عن العدل والعدالة والمساواة، وهو أبعد ما يكون عنها، وتحدث عن استقلال القضاء، وهو كذلك بالفعل مستقل، إلا أنه أطاح بالمستشار عبد المجيد محمود النائب العام، ورد عليه الأخير رافضًا هذا القرار، موضحا أن المستشار عبد المجيد محمود، رفض التجاوب معه لهذه الإقالة، مشيرًا إلى أن النائب العام تلقى تهديدات عديدة، إلا أنه تمسك بمنصبه وقال أن منصبه محصن، ولقى بالفعل مساندة كبيرة من القضاه الذين أيدوه بوقفة أمام نادي القضاة.

وتابع أن حسام الغرياني، تواصل مع عبد المجيد محمود، وأبلغه بتولي منصب سفير مصر في الفاتيكان، ورفض النائب العام وقتها هذا المنصب، متمسكًا بمنصبه، ومتجاهلًا كافة التهديدات والضغوطات التي تعرض لها.

وواصل بأن محمود مكي، نائب الجاسوس مرسي، اختار طلعت عبد الله الإخواني، لتنصيبه نائبًا عامًا، مشيرًا إلى أن الإعلان الدستوري للجاسوس مرسي كان يهدف إلى تصفية سياسية ومحاكمة الشعب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الحسيني أبو ضيف الإخوان أحمد موسى

أخبار تهمك

مصادر أمنية توضح حقيقة انفجار مدينة 6 أكتوبر

منذ حوالي 3 ساعات

"رعاية وتنفس".. وزيرة الصحة تزف خبرًا سارًا لأهالي محافظة الجيزة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول تعليق لشقيقة أحمد زكي على خبر تقديم محمد رمضان مسلسلا عن قصة الراحل

منذ حوالي 21 ساعة

أستاذ بـ"قصر العيني" يوجه تحذيرات للمواطنين بشأن الكمامة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

تصريحات مثيرة من زيدان قبل مواجهة فالنسيا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أندية الدوري توافق على منح الأهلي لقب الدوري فى حال الإلغاء

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. علاوة جديدة من السيسي في هذا الموعد

منذ حوالي 7 ساعات

لاعب مفاجئ.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يستقر على بيع مهاجم الفريق وبابل على الأبواب

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف حالتها الصحية

منذ يوم

قرار مفاجئ من الأهلي تجاه محمد محمود ونيدفيد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل| الصحة: تسجيل 1363إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و84 وفاة

منذ أقل من ساعة

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

منذ يوم

نيابة الإسكندرية تحقق مع الإعلامي عبد الناصر زيدان في إهانة الداخلية

منذ حوالي 10 ساعات

عبدالفتاح: مفاوضات الأهلي وبرادلي مضحكة.. وهذا الثنائي الأفضل لقيادة ادارة الأحمر

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

استقال بسبب عزل "مرسي".. من هو وزير العدل الأسبق المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية؟

أحمد موسى: إبراهيم منير عميل للمخابرات البريطانية

تهريب سلاح ومخدرات.. عماد أبو هاشم يفضح الجماعة ويكشف عن مكان النائب العام الإخواني (فيديو)

عادل حمودة: أحمد مكي يهدف لإثارة الفتنة وتشويه حقائق يعلمها الجميع

"هفضحك".. أحمد موسى يشن هجومًا حادًا على الإخواني "أحمد مكي"

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:27 م

"رعاية وتنفس".. وزيرة الصحة تزف خبرًا سارًا لأهالي محافظة الجيزة

مصادر أمنية توضح حقيقة انفجار مدينة 6 أكتوبر

06:56 م

عاجل| الصحة: تسجيل 1363إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و84 وفاة

09:20 م

عاجل.. أندية الدوري توافق على منح الأهلي لقب الدوري فى حال الإلغاء

05:43 م

عاجل.. علاوة جديدة من السيسي في هذا الموعد

03:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟