غلق وتشميع 15 منشأة طبية غير مُرخصة في بني سويف

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 09:19 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
أعلنت محافظة بنى سويف اليوم الاربعاء عن مواصلة جهودها الرقابية على مستوى الخدمات الصحية ومتابعة الالتزام بالاجراءات الوقائية وذلك وفقا لخطة يتابعها يوميا المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ويشرف على تنفيذها الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

حيث قامت ادارة العلاج الحر بعمل حمله للمرور علي ٣٠ منشأة صحية خاصة بمركز الفشن و٢ مركز آشعه، حيث أسفرت الحملة عن غلق وتشميع 15 منشأة طبية متنوعة "١٠ معامل تحاليل و٤ عيادات خاصة ومركز للعلاج الطبيعي" وذلك لعدم الترخيص.

كما تم متابعة تطبيق معايير مكافحة العدوي حيث تم رصد عدد من السلبيات وتم اتخاذ اللازم حيالها، بمعرفة اللجنة التي نفذت الحملة بإِراف من الدكتور بسام رونز مدير العلاج الحر، ودأحمد عبد العظيم نائب مدير العلاج الحر ودكتور عبد الله الدكش ودكتور رجب فتح الباب اداره الفشن الصحية.

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وفي سياق منفصل، أعلن فرع هيئة التأمين الصحي ببني سويف، اليوم، برئاسة الدكتور حسن محمود محمد سليمان مدير عام فرع بني سويف للتامين الصحي شروط الالتحاق بالمعهد الفنى للتمريض للعام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٠م.

وأشار الدكتور محمد يحيى إسماعيل رئيس مجلس إدارة المعهد أن فتح باب القبول يوم السبت 20 يونيو من الشهر الحالي وحتى الخميس 16 يوليو القادم وذلك بمدرسة الأقباط الإعدادية بجوار مبنى الهلال ولا يقل المجموع عن 260 درجة بنسبة 92%.

وحَدد فرع التأمين الصحى عددًا من الشروط من منها: مدة الدراسة 5 سنوات، وأن تكون المتقدمة للمعهد مصرية الجنسية حسنة السير والسلوك، الحصول على الشهادة الإعدادية الحديثة "اللغة الانجليزية" للعام الدراسى 20192020م، وأن الأعداد المقبولة فى الفصل الواحد 25 إلى 30 طالبة، وأن تكون المتقدمة من أبناء محافظة بنى سويف "مركز بنى سويف" والتى حصلت على شهادة التعليم الأساسي، ولا يقل سن المتقدمة عن 15 عامًا، ولا تكون متزوجة ولا يتم الزواج أثناء الدراسة.

وفيما يتعلق بالأوراق المطلوبة: شهادة ميلاد كمبيوتر "صورة طبق الأصل" صحيفة الحالة الجنائية "أصل" شهادة حسن سير وسلوك من المدرسة الاعدادية، شهادة النجاح في المرحلة الاعدادية "صورة طبق الأصل" صورة بطاقة ولى الأمر، دوسيه بلاستيك، وشراء ملف التقديم من ادارة المعهد بمبلغ ١٠٠ جنيه وذلك يوم التقدم، وإيصال مرافق حديث، على أن تكون جميع الاوراق صورة طبق الأصل مختومة بختم الشعار من الإدارة التعليمية أو المدرسة الإعدادية، ويشترط الحضور بالكمامه وقلم شخصى.

وتم تحديد مواعيد التقديم على النحو التالي: التقديم من يوم السبت حتى الثلاثاء من ٢٠ يونيو الي ٢٣ يونيو للدرجات من ٢٨٠ حتى ٢٧٥ درجة، ومن الاربعاء حتى الأحد ٢٤ يونيو حتى ٢٨ يونيو للدرجات من ٢٧٤ حتى ٢٦٩ درجة، ومن الاثنين حتى الخميس ٢٩ يونيو حتى ٢ يوليو الدرجات من ٢٦٨ وحتى ٢٦٤ درجة، ومن السبت حتى الثلاثاء ٤ يوليو حتى ٧ يوليو للدرجات من ٢٦٣ حتى ٢٦٠ درجة، ومن السبت حتى الخميس ١١ يوليو حتى ١٦ يوليو للمتخلفين من جميع المجاميع، والتقديم بمقر مدرسة الأقباط الإعدادية بجوار مبنى الهلال.

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