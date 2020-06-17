مصطفى حجاج يسترجع ذكريات أغنية "خطوة"

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 09:25 م
مصطفى حجاج
مصطفى حجاج
مصطفى فكيه
أستعاد الفنان مصطفي حجاج، ذكريات أغنية "خطوة" التي حققت نجاحا كبيرا وقت طرحها، وذلك على حسابه الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".

حيث قام "حجاج" بنشر مقطع صغير من الأغنية وعلق عليها قائلاَ:" نظرة مبطلبش غير نظرة".

وتقول كلمات الاغنية
"خطوة يا صاحب الخطوة، خطوة امشيلي لو خطوة
ده انت عالقلب ليك سطوة، خطوة يا صاحب الخطوة
خطوة امشيلي لو خطوة،ده انت عالقلب ليك سطوة
نظرة مبطلبش غير نظرة، وانت فاهم وليك نظرة
شوف حالي، شوف ايه بيجرالي
حبيت وبصمت بالعشرة، عشرة فات ليلة فات عشرة
و انت يا خاين العشرة، فالبعد عشرة علي عشرة
غمزة من عينك الغمزة، غمزة علي خدك الغمزة
ده كلام حساس وليه مغزى، غمزة من عينك الغمزة
غمزة علي خدك الغمزة، ده كلام حساس وليه مغزى
كلمة مبطلبش غير كلمة، وانت فاهم وليك كلمة
شوف حالي، شوف ايه بيجرالي
حبيت وحلفت بالنعمة، نعمة رضاك علينا نعمة
نعمة ايام لقاك طعمة، واللي حسدنا ف عينيه يعمى".

في سياق منفصل، استرجع المطرب مصطفي حجاج، ذكريات تتر مسلسل "خيانة عهد" لـ الفنانة يسرا، وذالك عبر حسابه الشخصي لموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".

حيث قام حجاج بنشر مقطع من الأغنية، وعلق عليها قائلاَ:" في بشر بتخون بالضحكة والاحساس، حاسب يا طيب".
مصطفى حجاج يسترجع ذكريات أغنية "خطوة"
مصطفى حجاج يسترجع ذكريات أغنية "خطوة"

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