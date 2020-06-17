خاص.. محمد رياض يكشف كواليس تحضيره لشخصية يوسف السباعي ويعلق على "لن أعيش في جلباب ابي"

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 09:23 م
بوابة الفجر
ريهام كمال

تحل اليوم ذكرى ميلاد فارس الرومانسية الأديب الكبير يوسف السباعي، الذي تدرج للعديد من المناصب حتى وصل إلى أعلاها.

وتواصل "الفجر الفني" مع الفنان محمد رياض، الذي قدم مسلسل عن الأديب يوسف السباعي، ويحمل إسم "فارس الرومانسية" لنتعرف على كواليس تحضيره للعمل، وأيضًا عن تفاعل الجمهور مع مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" بعد 25 عامًا من عرضه.

وقال محمد رياض، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني": "أنا من محبين يوسف السباعي، كثيرًا ومن قراء رواياته، ومسرحياته القليلة قرئتها".

وعن كواليس تحضير مسلسل "فارس الرومانسية": "قمت بجلسات عمل مع المؤلفة أميرة أبو الفتوح، والمخرج صفوت القشيري، والأشخاص الذين عاصروه، والسكرتير الخاص به وأعطاني الكثير عنه".

وتابع: "كنت أذهب إلى مبنى التليفزيون وأتطلع إلى المكتبة وأشاهد لقاءاته وتعليقاته خلالها، وذلك لمدة 3 أسابيع إلى أن وصلت إلى شخصيته بالكامل".

أما عن ردود أفعال أبناء يوسف اليباعي، بعد عرض العمل: "ابنته قالت لي شيئًا غريبًا بأني كنت أسير مثله بالضبط، وهذا من الأشياء التي أدهشتني كثيرًأ، ونجله أشاد بالدور جدًا".

وبسؤاله عن رد فعله الخاص بعد التفاعل الكبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي تجاه مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" قال: "سعيد جدًا بعد المرات الكثيرة من عرضه، والمسلسل حقيقي جدًا ووصل إلى الجمهور بسبب التأليف والإخراج والنجوم المشاركين فيه، والإندهاش لي أن الجمهور تشاهده كأنه يُعرض للمرة الأولى".

وعن الكواليس الخاصه بالعمل: "كانت لطيفة وكنا أسرة مرتبطة جدًا، ونفس الوقت يوجد جدية بالعمل".

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