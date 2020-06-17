أسعار النفط تنهي التعاملات على التراجع

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 09:09 م
بوابة الفجر
أنهت أسعار النفط  تعاملات اليوم على تراجع التى حدث فى منتصف التعاملات عقب إعلان التقرير الشهري لمنظمة "أوبك" وبيانات مخزونات الخام الأمريكية .

وكشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بعكس توقعات المحللين إلى 539.3 مليون برميل، بينما تهاوى إنتاج الخام الأمريكي 600 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.

في حين تراجع إنتاج الذهب الأسود من قبل منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بنحو 6.30 مليون برميل يومياً خلال شهر مايو الماضي ليصل إلى 24.195 مليون برميل يوميا، بقيادة خفض الإمدادات من جانب السعودية والكويت والإمارات.

كما رفعت "أوبك" تقديرات نمو المعروض من النفط الخام  من خارج الدول المصدرة الرئيسية 0.3 مليون برميل يومياً مقارنة مع الشهر الماضي لتصبح التوقعات تشير إلى تراجع المعروض بنحو 3.2 مليون برميل يومياً.

ومن المقرر أن تعقد لجنة فنية من أوبك اجتماعاً غداً الخميس من أجل مناقشة سبل تعزيز ومراجعة امتثال منتجي الخام باتفاق كبح الإمدادات.

وتأثر النفط سلباً كذلك بمخاوف اقتصادية، حيث حذر صندوق النقد الدولي من مواجهة الاقتصاد العالمي أزمة غير مسبوقة، وهو الأمر الذي قد يُلقي بظلاله على الطلب.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس تسليم شهر يوليو بنسبة 1.1 بالمائة مسجلاً 37.96 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 6:48 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أغسطس بنسبة تزيد عن 0.8 بالمائة إلى 40.65 دولار للبرميل.

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