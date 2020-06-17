مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي (تغطية مباشرة)

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مميزة لعشاق الكرة الإنجليزية في الوطن العربي، بعمل بث حي ومباشر لتغطية مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال اليوم لحظة بلحظة، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الـ28 لبطولة الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي في مباراة اليوم كالتالي:

حراسة المرمى : ايدرسون.

خط الدفاع : والكر - لابورت - جارسيا - ميندي.

خط الوسط : جوندوجان - كيفين دي بروين - ديفيد سيلفا - رحيم سترلينج - رياض محرز.

خط الهجوم : جابريل جيسوس

على الجانب الأخر يلعب فريق أرسنال بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : لينو.

خط الدفاع : بيليرين - موستافي - تيرني - ماري.

خط الوسط : ساكا - جندوزي - تشاكا - ويلوك.

خط الهجوم : اوباميانج - نيكتاه.





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