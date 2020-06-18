"كذاب و مزور".. أحمد موسى يوجه رسالة نارية لـ"مكي" (فيديو)

الخميس 18/يونيو/2020 - 04:26 ص
أحمد مكي
أحمد مكي
داليا الحسين
كشف الإعلامي أحمد موسى، عن معلومات جديدة عن فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرا إلى أن أحمد مكي، وزير العدل الإخواني أبان حكم محمد مرسي كان مسؤولا هو وشقيقه عن جريمة الإعلان الدستوري.

وأوضح "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء أن أول تظاهرة خرجت من الأهرام ضد الإخوان بعد 4 شهور من تولي مرسي وحينها توجهنا إلى نقابة الصحفيين وكنت على رأس المظاهرة، معقبا: "مكي يروج الأكاذيب الآن، ويجب اتخاذ إجراءات قضائية ضده، والفريق أول محمد زكي، قائد الحرس الجمهوري في عهد الإخوان لعب دورا وطنيا ورفض فض اعتصام الاتحادية بالقوة".

وأضاف أن أحمد مكي يكذب ويزور التاريخ، معقبا: "يا العار عليك، رضيت على نفسك ترتكب جريمة الإعلان الدستوري وتلغي القضاء وأنت قاضي".

وأكد أن الإرهابي عصام العريان كان يعمل لصالح أجهزة مخابرات، مردفا "الإخوان خونة وجماعتهم ليست مصرية باعترافهم بل قائمة على فكرة الأممية".

وفي وقت سابق، أجرى أحمد مكي، الذي كان وزيرا للعدل في عصر جماعة الإخوان المسلمين، حوارا مع قناة الجزيرة الفضائية، زعم فيه أن محمد مرسي، رفض قمع المتظاهرين، وتقبل الانتقاد للإعلان الدستوري وألغى قانون حبس الصحفيين.

وأثارت تصريحات "مكي" عاصفة من الاستياء في الأوساط المصرية، وكشفت تقارير صحفية، أن المحامي خالد أبوبكر سيتقدم غدا ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد أحمد مكي وزير العدل الأسبق في عهد الإخوان.
 
وسيتضمن البلاغ طلب التحقيق مع أحمد مكى في كل ما ذكره في مداخلته علي قناة الجزيرة.
 
يذكر أن المحامي خالد أبوبكر كان قد ترافع ضد محمد مرسي في قضية الاتحادية التي تناولها أحمد مكي في حديثة للجزيرة.

وفي سياق منفصل، قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئبيس مجلس إدارة جريدة الفجر، إن جماعة الإخوان الإرهابية تحاول الآن البحث عن "صنم"، من أجل عبادته والتبرك حوله، موضحًا أنهم يعملون الآن على إظهار المعزول الراحل محمد مرسى على أساس أنه راعى الحريات على خلاف الحقيقة، موضحا: "فيه محاولة للبحث عن صنم من أجل عبادته.. يطوفون حوله ويتلموسوا البركة.. ويعملون على تحويل مرسى لهذا الصنم.. ولكن هذا صنم فارغ لا يستحق العبادة أو أن نرميه بالجمرات".

وأضاف "حمودة"، خلال اتصال عبر "سكايب"، ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، الأربعاء، أن محمد مرسى، كان مع قتل الصحفيين، وليس حبسهم فقط، مشيرًا إلى أن حديث المستشار أحمد مكي، إلى قناة الجزيرة عن مرسى حديث ساذج ولا يجوز أن يخرج من قاضي كبير كان وزيرًا للعدل.

وفند "حمودة"، جرائم الإخوان خلال عام حكمه للبلاد، وكيف أنهم كانوا يتجسسون على المؤسسات الوطنية، بعدما جاؤوا بأجهزة تنصت من اليونان، وكانوا دائمًا ضد الشعب والصحفيين الذين يكشفون جرائمهم.

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