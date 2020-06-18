"كذاب و مزور".. أحمد موسى يوجه رسالة نارية لـ"مكي" (فيديو)

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن معلومات جديدة عن فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرا إلى أن أحمد مكي، وزير العدل الإخواني أبان حكم محمد مرسي كان مسؤولا هو وشقيقه عن جريمة الإعلان الدستوري.





وأوضح "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء أن أول تظاهرة خرجت من الأهرام ضد الإخوان بعد 4 شهور من تولي مرسي وحينها توجهنا إلى نقابة الصحفيين وكنت على رأس المظاهرة، معقبا: "مكي يروج الأكاذيب الآن، ويجب اتخاذ إجراءات قضائية ضده، والفريق أول محمد زكي، قائد الحرس الجمهوري في عهد الإخوان لعب دورا وطنيا ورفض فض اعتصام الاتحادية بالقوة".





وأضاف أن أحمد مكي يكذب ويزور التاريخ، معقبا: "يا العار عليك، رضيت على نفسك ترتكب جريمة الإعلان الدستوري وتلغي القضاء وأنت قاضي".





وأكد أن الإرهابي عصام العريان كان يعمل لصالح أجهزة مخابرات، مردفا "الإخوان خونة وجماعتهم ليست مصرية باعترافهم بل قائمة على فكرة الأممية".





وفي وقت سابق، أجرى أحمد مكي، الذي كان وزيرا للعدل في عصر جماعة الإخوان المسلمين، حوارا مع قناة الجزيرة الفضائية، زعم فيه أن محمد مرسي، رفض قمع المتظاهرين، وتقبل الانتقاد للإعلان الدستوري وألغى قانون حبس الصحفيين.

وأثارت تصريحات "مكي" عاصفة من الاستياء في الأوساط المصرية، وكشفت تقارير صحفية، أن المحامي خالد أبوبكر سيتقدم غدا ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد أحمد مكي وزير العدل الأسبق في عهد الإخوان. وسيتضمن البلاغ طلب التحقيق مع أحمد مكى في كل ما ذكره في مداخلته علي قناة الجزيرة. يذكر أن المحامي خالد أبوبكر كان قد ترافع ضد محمد مرسي في قضية الاتحادية التي تناولها أحمد مكي في حديثة للجزيرة.



