بمشاركة تريزيجيه والمحمدي.. أستون فيلا يتعادل مع شيفيلد في الدوري الإنجليزي

حسم التعادل السلبي موقعة فريقي أستون فيلا وشيفيلد يونايت، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي عادت من جديد بعد توقف لأكثر من شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.





وشارك الدولي المصري تريزيجيه لاعب أستون فيلا في المباراة من الدقيقة 65 بينما شارك الظهي الأيمن أحمد المحمدي في المباراة من الدقيقة 75.





وشهدت المباراة سيطرة تامة من نادي أستون فيلا دون أي خطورة علي مرمي فريق شيفيلد يونايتد الذي كان أبرز فرصه في أحداث الشوط الأول من ركلة حرة مباشرة أخطأ حارس استون فيلا في تقديرها لتثير الجدل بعد أن عبرت خط المرمي لكن حكم المباراة استمر في اللعب.





وبهذه النتيجة يحصل نادي أستون فيلا علي نقطة ويظل بالمركز السادس عشر بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية بينما يبقي نادي شيفيلد يونايتد في المركز السابع بجدول ترتيب البريميرليج.



