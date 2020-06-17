بمشاركة تريزيجيه والمحمدي.. أستون فيلا يتعادل مع شيفيلد في الدوري الإنجليزي

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 08:55 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمى
حسم التعادل السلبي موقعة فريقي أستون فيلا وشيفيلد يونايت، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي عادت من جديد بعد توقف لأكثر من شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وشارك الدولي المصري تريزيجيه لاعب أستون فيلا في المباراة من الدقيقة 65 بينما شارك الظهي الأيمن أحمد المحمدي في المباراة من الدقيقة 75.

وشهدت المباراة سيطرة تامة من نادي أستون فيلا دون أي خطورة علي مرمي فريق شيفيلد يونايتد الذي كان أبرز فرصه في أحداث الشوط الأول من ركلة حرة مباشرة أخطأ حارس استون فيلا في تقديرها لتثير الجدل بعد أن عبرت خط المرمي لكن حكم المباراة استمر في اللعب.

وبهذه النتيجة يحصل نادي أستون فيلا علي نقطة ويظل بالمركز السادس عشر بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية بينما يبقي نادي شيفيلد يونايتد في المركز السابع بجدول ترتيب البريميرليج.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شيفيلد يونايتد المركز السابع استون فيلا

أخبار تهمك

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف حالتها الصحية

منذ يوم

أستاذ بـ"قصر العيني" يوجه تحذيرات للمواطنين بشأن الكمامة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أول تعليق لشقيقة أحمد زكي على خبر تقديم محمد رمضان مسلسلا عن قصة الراحل

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي في ورطة بسبب فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

لاعب مفاجئ.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يستقر على بيع مهاجم الفريق وبابل على الأبواب

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أندية الدوري توافق على منح الأهلي لقب الدوري فى حال الإلغاء

منذ حوالي 4 ساعات

خاص - أخر تطورات صفقة انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

قرار مفاجئ من الأهلي تجاه محمد محمود ونيدفيد

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. علاوة جديدة من السيسي في هذا الموعد

منذ حوالي 6 ساعات

المقاولون يكشف حقيقة اقتراب طاهر محمد طاهر من الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - فضيحة مُدوية تضرب نجم منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

منذ يوم

نيابة الإسكندرية تحقق مع الإعلامي عبد الناصر زيدان في إهانة الداخلية

منذ حوالي 9 ساعات

مصادر أمنية توضح حقيقة انفجار مدينة 6 أكتوبر

منذ ساعتين و 24 دقيقة

موضوعات متعلقة

موعد مباراة أستون فيلا وكريستال بالاس بث مباشر اليوم| مشاهدة مباراة أستون فيلا مباشرة beIN SPORTS HD

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد

تقييم تريزيجيه والمحمدي في مباراة أستون فيلا ضد تشيلسي

بالأرقام.. ماذا قدم تريزيجيه والمحمدي هذا الموسم مع أستون فيلا في البريميرليج ؟

موعد مباراة أستون فيلا وشيفيلد اليوم السبت 13/12/2019| مشاهدة مباراة شيفيلد ضد أستون فيلا بث مباشر beIN Live HD

مواعيد مباريات استون فيلا في شهر فبراير (تريزيجيه والمحمدي)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:56 م

مصادر أمنية توضح حقيقة انفجار مدينة 6 أكتوبر

عاجل.. أندية الدوري توافق على منح الأهلي لقب الدوري فى حال الإلغاء

05:43 م

عاجل.. علاوة جديدة من السيسي في هذا الموعد

03:39 م

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

02:06 ص

لاعب مفاجئ.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

03:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟