فرنسا.. السلطات الصحية تسجل 28 وفاة جديدة بفيروس كورونا
الأربعاء 17/يونيو/2020 - 08:52 م
وكالات
أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل 28 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
وذكرت السلطات الصحية: أن عدد الضحايا الإجمالي بلغ حتى الآن 29575 حالة، مشيرة إلى استمرار انخفاض عدد المرضى الراقدين في المستشفيات؛ حيث تراجعت الحصيلة إلى 10267، كما تم تسجيل انخفاض جديد للمصابين في غرف العناية المركزة إلى 772، لافتة إلى أنه "تم تسجيل 458 إصابة جديدة، وبلغ عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 158174".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلن يوم الأحد الماضي، عن بدء مرحلة جديدة من تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا، موضحاً أن كل مناطق فرنسا ستعتبر خضراء اعتبارا من الاثنين 15 يونيو مع الإسراع بفتح الاقتصاد.
وذكر ماكرون أنه سيتم فتح كل الحدود الأوروبية الداخلية ابتداء من اليوم نفسه، مضيفا أن الفرنسيين سيستطعون السفر إلى الدول خارج التكتل ابتداء من 1 يوليو حسب الوضع الوبائي فيها.
ومن الجدير بالذكر أن فرنسا بدأت في 11 مايو رفع القيود العامة التي فرضتها بسبب جائحة كورونا، وسط تراجع ملموس لمؤشرات الإصابات والوفيات الجديدة بالمرض في البلاد.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 8,339 مليون إصابة، بينهم أكثر من 448 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,363 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
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