فرنسا.. السلطات الصحية تسجل 28 وفاة جديدة بفيروس كورونا





أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل 28 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.





وذكرت السلطات الصحية: أن عدد الضحايا الإجمالي بلغ حتى الآن 29575 حالة، مشيرة إلى استمرار انخفاض عدد المرضى الراقدين في المستشفيات؛ حيث تراجعت الحصيلة إلى 10267، كما تم تسجيل انخفاض جديد للمصابين في غرف العناية المركزة إلى 772، لافتة إلى أنه " تم تسجيل 458 إصابة جديدة، وبلغ عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 158174".





وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلن يوم الأحد الماضي، عن بدء مرحلة جديدة من تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا، موضحاً أن كل مناطق فرنسا ستعتبر خضراء اعتبارا من الاثنين 15 يونيو مع الإسراع بفتح الاقتصاد.





وذكر ماكرون أنه سيتم فتح كل الحدود الأوروبية الداخلية ابتداء من اليوم نفسه، مضيفا أن الفرنسيين سيستطعون السفر إلى الدول خارج التكتل ابتداء من 1 يوليو حسب الوضع الوبائي فيها.





ومن الجدير بالذكر أن فرنسا بدأت في 11 مايو رفع القيود العامة التي فرضتها بسبب جائحة كورونا، وسط تراجع ملموس لمؤشرات الإصابات والوفيات الجديدة بالمرض في البلاد.



