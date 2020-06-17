رجاء الجداوي في انتظار نتيجة مسحة جديدة

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 09:14 م
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
مي مرسي
أجرت الفنانة رجاء الجداوي اليوم مسحة جديدة لمعرفة نسبة الفيروس بوجوده أو انحساره وذلك بعد إجرائها عدد من المسحات عقب حقنها ببلازما المتعافيين.

وستظهر نتيجة المسحة غدا وإذا ثبتت سلبيتها سيتم ٱجراء مسحة أخرى للتأكد من سلبية النتائج وذلك بعد ظهور نتائج مسحات ما بعد البلازمة إيجابية.

و كانت الفنانة رجاء الجداوي قد تدهورت حالتها الصحية خلال الأيام الماضية في العناية المركزة وذلك حسب تصريحات ابنتها أميرة مختار عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ومن المقرر نقل الفنانة رجاء الجداوي إلى مستشفى أخرى لعلاج نقص الأكسجين في الدم بعد انحسار الفيروس في جسدها.

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي أصيبت بفيروس كورونا المستجد وتم نقلها إلى مستشفى "أبو خليفة" للعزل الصحي بالإسماعيلية في فجر أول أيام عيد الفطر المبارك.

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