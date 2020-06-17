فضل: الجميع يعمل لصالح الكرة المصرية





أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم سعادته الكبيرة، بالجلسات التي قامت اللجنة بعقدها مع أندية الدوري الممتاز والدرجة الثانية على مدار اليومين الماضيين.





وأضاف فضل بأن اللجنة سعيدة لما لمسته من تعاون وود بين أعضاء اللجنة ورؤساء ومندوبي أندية الجمعية العمومية مشيرا إلى أن الجميع قدم مقترحات رائعة للغاية سواء فيما يتعلق بعودة النشاط الرياضي واستئنافه وكذلك ما يتعلق باللائحة موضحا أن المقترحات متوافقة إلى حد بعيد مع مقترحات اللجنة في النشاط واللائحة.





وشدد فضل على أن اللجنة سعيدة بالاجتماعات وتفخر بالجلوس مع مندوبي الجمعية العمومية والتي تأخرت بعض الوقت لظروف يعلمها الجميع وكانت روح الود تسود الاجتماعات والجميع كان هدفه المصلحة العامة وعرض وجهات نظر لمصلحة الكرة في مصر دون النظر لمصلحة خاصة.





فضل أكد أن اللجنة تعمل بكل جهد على حلول ترضي الجميع بشأن استئناف النشاط في الموعد الذي حددته الحكومة مسبقا ولصالح الكرة المصرية وتفكير الاتحاد الأساسي قبل أي شيء هو الحفاظ على صحة المواطنين في ظل انتشار فيروس كورونا.





وتستكمل اللجنة الخماسية اجتماعاتها يوم الخميس بالجلوس مع أندية المجموعة الثالثة للقسم الثاني والأندية الستة بيراميدز والمصري والإسماعيلي وسموحة والجونة وحرس الحدود من الدوري الممتاز، قبل السفر لأندية القسمين الثالث والرابع لاستكمال الاجتماعات، للحديث عن كل ما يتعلق بالكرة المصرية واللائحة وعودة النشاط ورابطة المحترفين للوصول إلى أفضل قرارات لمصلحة الكرة.



