سارة درزاوي تستعيد ذكريات ما قبل كورونا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 09:13 م
سارة درزاوي
سارة درزاوي
فايقة محمد عادل
شاركت الفنانة سارة درزاوي متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" .

وظهرت سارة بالصورة من أمام البحر وعلقت قائلة : أيام ما كنا بنسافر ونشوف البحر ويقولولنا أوعو القناديل تلسعكو ، يا ياليابان برضو .

يذكر أن سارة درزاوي فنانة مصرية لها العديد من الأعمال المسرحية، وأبرزها مسرح مصر الذي كان السبب الرئيسي في إنطلاقتها كفنانة، وشاركت في مسلسل"ونسني" الذي عرض في رمضان (2020).

ونسني" مسلسل كوميدي وتدور فكرته حول قيام مجموعة من الشباب بعمل مشروع لهم وهو عبارة عن تطبيق اسمه ونسني للترفيه ومعالحة مشكلة الشعور بالوحدة، وفي كل حلقة تتحول مهمة من مهام الترفيه عن العملاء إلي مغامرة ، وقد تحدث مشكلة غير متوقعة .

ونسني بطولة محمود الليثي، بسنت شوقي، حازم إيهاب، سارة درزاوي، هنا غنيم، أحمد التهامي وآخرين، تأليف تامر فرج، وإخراج رامي رزق الله

أخبار تهمك

لاعب مفاجئ.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - فضيحة مُدوية تضرب نجم منتخب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

خاص - أخر تطورات صفقة انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يستقر على بيع مهاجم الفريق وبابل على الأبواب

منذ أقل من ساعة

أستاذ بـ"قصر العيني" يوجه تحذيرات للمواطنين بشأن الكمامة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول تعليق لشقيقة أحمد زكي على خبر تقديم محمد رمضان مسلسلا عن قصة الراحل

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف حالتها الصحية

منذ يوم

عاجل.. علاوة جديدة من السيسي في هذا الموعد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي في ورطة بسبب فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

نيابة الإسكندرية تحقق مع الإعلامي عبد الناصر زيدان في إهانة الداخلية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أندية الدوري توافق على منح الأهلي لقب الدوري فى حال الإلغاء

منذ حوالي 4 ساعات

المقاولون يكشف حقيقة اقتراب طاهر محمد طاهر من الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مصادر أمنية توضح حقيقة انفجار مدينة 6 أكتوبر

منذ ساعتين و 23 دقيقة

قرار مفاجئ من الأهلي تجاه محمد محمود ونيدفيد

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

منذ يوم
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:56 م

مصادر أمنية توضح حقيقة انفجار مدينة 6 أكتوبر

عاجل.. أندية الدوري توافق على منح الأهلي لقب الدوري فى حال الإلغاء

05:43 م

عاجل.. علاوة جديدة من السيسي في هذا الموعد

03:39 م

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

02:06 ص

لاعب مفاجئ.. الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

03:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟