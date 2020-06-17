سارة درزاوي تستعيد ذكريات ما قبل كورونا

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شاركت الفنانة سارة درزاوي متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" .



وظهرت سارة بالصورة من أمام البحر وعلقت قائلة : أيام ما كنا بنسافر ونشوف البحر ويقولولنا أوعو القناديل تلسعكو ، يا ياليابان برضو .



يذكر أن سارة درزاوي فنانة مصرية لها العديد من الأعمال المسرحية، وأبرزها مسرح مصر الذي كان السبب الرئيسي في إنطلاقتها كفنانة، وشاركت في مسلسل"ونسني" الذي عرض في رمضان (2020).



ونسني" مسلسل كوميدي وتدور فكرته حول قيام مجموعة من الشباب بعمل مشروع لهم وهو عبارة عن تطبيق اسمه ونسني للترفيه ومعالحة مشكلة الشعور بالوحدة، وفي كل حلقة تتحول مهمة من مهام الترفيه عن العملاء إلي مغامرة ، وقد تحدث مشكلة غير متوقعة .



ونسني بطولة محمود الليثي، بسنت شوقي، حازم إيهاب، سارة درزاوي، هنا غنيم، أحمد التهامي وآخرين، تأليف تامر فرج، وإخراج رامي رزق الله